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Впервые найдена гигантская тройная черная дыра

25.11.2019 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Астрономы Геттингенского университета в Германии выяснили, что галактика NGC 6240, удаленная от Земли на 300 миллионов световых лет, обладает системой из трех сверхмассивных черных дыр, находящимися на рекордно близком расстоянии друг от друга. Это объясняется слиянием галактик меньшего размера, которое произошло около миллиарда лет назад. Об этом сообщает издание Science Alert, пишет Lenta.ru.


Фото: Галакти NGC 6240. Фото: NASA/ESA/Hubble Heritage Project/Hubble Collaboration/A. Evans

Исследователи провели наблюдения за галактикой с помощью спектрографа на телескопе VLT (Very Large Telescope) в Чили. В центре NGC 6240 они выявили три «узла» — один северный и два южных. Эти узлы представляют собой крупные черные дыры, при этом только две из них являются активными, то есть поглощают вещество. Кормящиеся черные дыры, расположенные друг от друга на расстоянии 645 световых лет, были обнаружены еще в 1983 году, однако третью — «спящую» — обнаружили только сейчас.

Каждая из черных дыр тройной системы массивнее Солнца в 90 миллионов раз (черная дыра в центре Млечного пути превышает по массе Солнце лишь в четыре миллиона раз). Все три объекта в NGC 6240 расположены в области шириной менее 3260 световых лет и медленно приближаются друг к другу, вращаясь по спирали.

Ученые впервые обнаружили столько черных дыр в относительно небольшом объеме пространства. Подобная система была выявлена в галактике SDSS J084905.51+111447.2, однако расстояние между черными дырами в том случае достигало десятков тысяч световых лет.

Результаты указывают на то, что NGC 6240 находится на последней стадии слияния, которое обычно занимает миллиард лет. Галактика также приближается к тому, что ученые называют проблемой финального парсека. Согласно теоретическому моделированию, черные дыры передают энергию вращения газу и звездам в окрестностях и таким образом постепенно сближаются друг с другом, пока не сольются воедино. Однако у сверхмассивных черных дыр, которые находятся на расстоянии одного парсека (3,2 световых года), этот отток энергии неэффективен, и орбиты должны оставаться стабильными в течение миллиарда лет. Присутствие третьей сверхмассивной черной дыры может решить эту проблему, дав дополнительный толчок сближающимся объектам.

Хотя это произойдет через несколько миллиардов лет, ученые надеются найти другие галактики с системами из трех черных дыр, которые вплотную сблизились друг к другу. Это позволило бы окончательно решить проблему финального парсека.

 
 
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Исследователи провели наблюдения за галактикой с помощью спектрографа на телескопе VLT (Very Large Telescope) в Чили.
 
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