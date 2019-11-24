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Пес ездит по кругу в закрытом авто, а полиция смотрит: забавное видео из США
Источник материала: Tut.by
Во Флориде полицейским пришлось выехать на необычный вызов водителя: мужчина оставил в автомобиле своего пса и не достал ключ зажигания. Животному удалось включить заднюю передачу — машина поехала, а двери оказались заблокированными. «Управляемое» собакой авто сняли на видео очевидцы: посмотрите, как это было.
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Водитель закрыл в автомобиле собственную собаку и вышел.
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