Арест за поцелуй. Особенности знакомств в разных странах мира

Источник материала: Аргументы и факты

Вероятно, речь идет не о какой-то особенной традиции, а об общей тенденции, ведь сейчас молодежь во всем мире предпочитает знакомиться в Интернете. Еще одна мировая тенденция - молодые люди все чаще выбирают карьеру и не спешат связывать себя узами брака до того момента, пока не «встанут на ноги».

Но некоторые особенности конфетно-букетного периода в разных странах мы все же нашли.

Финляндия

В Финляндии на втором месте по популярности после Интернета - бары. Именно там горячие финские парни имеют больше всего шансов познакомиться с девушкой. Знакомство начинается, как правило, предложением оплатить счет. Учитывая самостоятельность и независимость финок, такой «подкат» может закончиться неудачей, но у кавалера все еще остается возможность сообщить о себе какие-то важные факты либо продемонстрировать кругозор и серьезность намерений. Просто комплименты или беседа о погоде целеустремленной финской красавице вряд ли понравятся.

Иран

В Иране за поцелуй в кафе могут арестовать, тем не менее молодые люди находят возможность познакомиться с понравившейся девушкой даже на улице. Инициатива исходит от парня, но девушка может отказаться, если кавалер ей несимпатичен. Ожидать быстрого развития отношений в Иране не следует - любому сближению предшествует долгое общение по телефону и чинные встречи в общественных местах. В Иране очень популярны онлайн-знакомства, хотя культурная полиция строго следит за порядком в «любовной сфере».

Япония

В Японии первый шаг традиционно делает мужчина. Хорошо воспитанные японцы ценят порядок во всем и не терпят недосказанности. Мужчина, желающий в первый раз поцеловать свою подругу, спрашивает у неё разрешения. С «холодной головой» молодые оговаривают и свои планы на первую совместную ночь, на продолжение отношений. День, когда влюбленные решили официально стать парой, называется «кокухаку кинеби» и торжественно отмечается каждый год.

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Германия

Швеция

Шведы и шведки подходят к делу практично - на первом свидании каждый оплачивает свой счет. Равноправие проявляется в каждом шаге, и инициаторами знакомств в равной степени выступают как парни, так и девушки. Нет никаких проблем в том, чтобы сразу поинтересоваться доходами и здоровьем партнера. Рано вступать в брак шведы не торопятся, предпочитая сначала заработать стартовый капитал. А приятные встречи и романы в свободное от работы время - почему нет?

Италия

В солнечной Италии первый шаг традиционно делает мужчина. Итальянцы умеют красиво ухаживать и, кажется, получают удовольствие от этого процесса. Несмотря на любвеобильность и темперамент обоих партнеров, итальянские семьи традиционно очень крепки, ведь разводиться здесь придется годами, а уж церковный брак могут аннулировать только в Ватикане. Поэтому итальянцы долго выбирают свою половинку и предпочитают доживать век в браке, пусть и ругаясь так, что слышат все соседи.