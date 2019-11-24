Около нуля и снег – погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

До наступления зимы осталось меньше недели. Какой она будет? Синоптики обещают легкий морозец, потом около нуля, мокрый снег и потепление.







Завтра, 26 ноября, будет пасмурно и около -2 °С.

27 ноября обещают снегопад и гололед. Температура воздуха составит -1 °С.

28 ноября, в четверг, сохранится пасмурная погода, возможны порывы ветра, −2…0 °С

29 ноября потеплеет до плюс пяти, ожидается дождь и мокрый снег.