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Около нуля и снег – погода в Горках на неделе
25.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
До наступления зимы осталось меньше недели. Какой она будет? Синоптики обещают легкий морозец, потом около нуля, мокрый снег и потепление.
Завтра, 26 ноября, будет пасмурно и около -2 °С.
27 ноября обещают снегопад и гололед. Температура воздуха составит -1 °С.
28 ноября, в четверг, сохранится пасмурная погода, возможны порывы ветра, −2…0 °С
29 ноября потеплеет до плюс пяти, ожидается дождь и мокрый снег.
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До наступления зимы осталось меньше недели. Какой она будет? Синоптики обещают легкий морозец, потом около нуля, мокрый снег и потепление. Завтра, 26 ноября,...
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