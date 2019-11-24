В Минске не хватает уже 22 тысячи работников. В столице устроят общегородскую ярмарку вакансий

Источник материала: Tut.by

В Минске 12 декабря пройдет общегородская ярмарка вакансий. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. В столице на начало ноября не хватало 20,5 тысячи работников. Из них 13 тысяч — для представителей рабочих специальностей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Общегородская ярмарка вакансий пройдет в культурно-спортивном центре УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» (ул. Чкалова, 7). Время работы ярмарки — с 10.00 до 13.00.

В комитете уточнили, что организации, которые хотят принять участие в ярмарке, еще могут присылать заявки.

Самый большой спрос сейчас на инженеров, медсестер, поваров и уборщиков.

В частности, для поваров, по данным на 1 ноября, в столице было 684 вакансии, для уборщиков — 606, для водителей — 520. Среди рабочих специальностей самый маленький спрос был на изолировщиков на термоизоляции — 101 вакансия.

Среди квалифицированных специалистов на первом месте оказались инженеры — 855 предложений. По-прежнему велик спрос на работников сферы здравоохранения. Так, для медсестер на 1 ноября в Минске была 751 вакансия, для врачей — 602, для фельдшеров — 203. Есть спрос и на работников сферы образования: воспитателей (195 вакансий) и учителей (168). Самый маленький спрос на администраторов и библиотекарей — по 60 вакансий.

На сегодня в Минске в банке вакансий значится почти 22,2 тысячи предложений от нанимателей.