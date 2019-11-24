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Лукашенко предложил собирать электробусы Белкоммунмаша в Калининграде

25.11.2019 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко предложил собирать электробусы Белкоммунмаша в Калининграде

фото: bkm.by

Проект по организации сборки электробусов в Калининградской области президент Беларуси предложил на встрече с губернатором Антоном Алихановым.

Александр Лукашенко отметил, что белорусские электробусы с успехом эксплуатируются в Калининградской области, поэтому Беларусь рассчитывает на более тесную кооперацию машиностроителей. По его мнению, целесообразно было бы организовать сборку электробусов "Белкоммунмаш" на территории области.

Лукашенко подчеркнул, что Калининградская область - важный и перспективный торгово-экономический партнер Беларуси, «географически и исторически очень близкая область". 

Делегация  западного региона России уже посещала Минск два года назад. По словам Лукашенко, его предыдущая встреча с Антоном Алихановым придала новый импульс сотрудничеству. Белорусский президент видит много потенциальных точек роста у Беларуси и Калининградской области. В пример он привел запуск российской компанией "Содружество" маслоэкстракционного завода в Сморгони, участие Осиповичского завода автомобильных агрегатов в программе локализации на калининградском предприятии "Автотор Холдинг". 

 
Теги: Минск
 
 
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Проект по организации сборки электробусов в Калининградской области президент Беларуси предложил на встрече с губернатором Антоном Алихановым.
 
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