Лукашенко предложил собирать электробусы Белкоммунмаша в Калининграде

Источник материала: Ежедневник



фото: bkm.by

Проект по организации сборки электробусов в Калининградской области президент Беларуси предложил на встрече с губернатором Антоном Алихановым.

Александр Лукашенко отметил, что белорусские электробусы с успехом эксплуатируются в Калининградской области, поэтому Беларусь рассчитывает на более тесную кооперацию машиностроителей. По его мнению, целесообразно было бы организовать сборку электробусов "Белкоммунмаш" на территории области.

Лукашенко подчеркнул, что Калининградская область - важный и перспективный торгово-экономический партнер Беларуси, «географически и исторически очень близкая область".

Делегация западного региона России уже посещала Минск два года назад. По словам Лукашенко, его предыдущая встреча с Антоном Алихановым придала новый импульс сотрудничеству. Белорусский президент видит много потенциальных точек роста у Беларуси и Калининградской области. В пример он привел запуск российской компанией "Содружество" маслоэкстракционного завода в Сморгони, участие Осиповичского завода автомобильных агрегатов в программе локализации на калининградском предприятии "Автотор Холдинг".