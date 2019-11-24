ГАИ будет штрафовать за отсутствие зимней резины

В Госавтоинспекции порекомендовали автовладельцам не ждать первого декабря, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю: при текущей погоде она может быть небезопасна.

В УГАИ МВД отмечают, что по правилам зимние шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства уже с 1 декабря, однако сменить их стоит, не дожидаясь этой даты. С 27 ноября по 4 декабря Госавтоинспекция планирует проведение по всей стране республиканской профилактической акции «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!», которая будет направлена на предупреждение и профилактику ДТП в зимний период и пропаганду использования зимних шин.

В рамках данной акции 29 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения. В ГАИ подчеркивают, что уже с 1 декабря за отсутствие зимней резины могут дать штраф. Там также призывают водителей быть максимально осторожными на дорогах, помня, что зимой резкие торможения, маневры и перестроения могут иметь печальные последствия.