ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ будет штрафовать за отсутствие зимней резины

25.11.2019 14:34 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В Госавтоинспекции порекомендовали автовладельцам не ждать первого декабря, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю: при текущей погоде она может быть небезопасна.

В УГАИ МВД отмечают, что по правилам зимние шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства уже с 1 декабря, однако сменить их стоит, не дожидаясь этой даты. С 27 ноября по 4 декабря  Госавтоинспекция планирует проведение по всей стране республиканской профилактической акции «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!», которая будет направлена на предупреждение и профилактику ДТП в зимний период и пропаганду использования зимних шин.

В рамках данной акции 29 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения. В ГАИ подчеркивают, что уже с 1 декабря за отсутствие зимней резины могут дать штраф. Там также призывают водителей быть максимально осторожными на дорогах, помня, что зимой резкие торможения, маневры и перестроения могут иметь печальные последствия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Госавтоинспекции порекомендовали автовладельцам не ждать первого декабря, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю: при текущей погоде она может быть небезопасна.
 
Новости дня
Новости разные
 
В доме Гитлера откроют полицейский участок, чтобы прекратить паломничество неонацистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика