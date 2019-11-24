ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В чемпионате Беларуси по Dota 2 победила команда из Минска

25.11.2019 14:50 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В чемпионате Беларуси по Dota 2 победила команда из Минска
Белорусская федерация киберспорта

В минувшее воскресенье Белорусская федерация киберспорта совместно с сетью магазинов «5 элемент» и при инфоподдержке «АиФ» провели финал киберспортивного турнира «Битва городов» по Dota 2. 

«Битва городов» является крупнейшим турниром страны для непрофессиональных команд: более 1 700 игроков подало заявки на участие, а призовой фонд финала стал самым большим среди белорусских чемпионатов за последние 3 года. Первый турнир серии состоялся в феврале в городе Витебске, после чего в течение года «Битва городов» посетила еще 5 городов Беларуси. По итогам квалификаций команды Afera  от Витебска, PPG от Гродно, Techies v finale от Могилева, PLAZMA Team от Бреста, PLATOON от Гомеля и AKATSUKI GANG от Минска получили приглашения в Гранд-финал, целью которого было определить сильнейший регион страны в дисциплине Dota 2. 

В чемпионате Беларуси по Dota 2 победила команда из Минска
Фото: Белорусская федерация киберспорта

Местом проведения заключительного чемпионата стал кинотеатр Silver Screen. На время соревнований зрительный зал был переоборудован в современную игровую площадку: посетители могли наблюдать за ходом турнира на большом экране из комфортных кресел, а игроки — демонстрировать мастерство на специально построенной сцене. Развлечением посетителям служила не только Dota: в перерывах между играми посетители соревновались в режиме «1 на 1» в игровой зоне, делали яркие фото с косплеерами, принимали участие в розыгрышах и конкурсах. 

Победителями Гранд-финала «Битвы городов» стала команда от Минского региона AKATSUKI GANG. Состав уверенно прошел групповой этап, не уступив ни одного из 5 матчей, а в решающем противостоянии со счетом 2:0 обыграл коллектив от Бреста PLAZMA Team.  

«Финал «Битвы городов» получился интересным — уровень команд в регионах вырастает с каждым годом, и это чувствуется.  Наш состав изначально был настроен на победу, поскольку игрокам соперников не хватало опыта, которым обладаем мы. Такие турниры вкупе с появлением новых команд и организаций дадут мощный толчок белорусскому киберспорту», — поделился капитан команды AKATSUKI GANG Роман ЦЫРИН.

В чемпионате Беларуси по Dota 2 победила команда из Минска
Фото: Белорусская федерация киберспорта

Призовой фонд Гранд-финала «Битвы городов» стал рекордным для белорусских турниров: 6 000 рублей, игровые ноутбуки, а также смартфоны разыграли между собой участники чемпионата. За победу на турнире AKATSUKI GANG заработали 3 000 рублей, а также 5 ноутбуков OMEN by HP. PLAZMA Team, занявшим второе место, достались 2 000 рублей и 5 смартфонов Xiaomi Redmi Note 8. Витебские Afera и команда PPG заняли разделили 3-4 место и получили по 500 рублей.

В чемпионате Беларуси по Dota 2 победила команда из Минска Есть такая профессия? Как закон смотрит на занятие киберспортом

Трансляция Гранд-финала «Битвы городов» стала второй по популярности среди турниров Белорусской федерации киберспорта: более 400 тысяч зрителей следили за ходом чемпионата онлайн.

«Такой интерес к «Битве городов» обусловлен прежде всего спецификой самого турнира: все команды представляют отдельно взятые регионы Беларуси и являются своего рода сборными от каждой области. Интерес к чемпионату подогревался на протяжении года и достиг пика в финале соревнований, ведь на кону стояло не просто получение кубка отдельно взятым коллективом, а звание сильнейшего региона страны», — поделился директор по коммуникациям Белорусской федерации киберспорта Егор МАЛЫЖЕНКОВ.

Организаторы поделились: на следующий год уже запланирован новый сезон «Битвы городов». Сам чемпионат претерпит некоторые изменения, подробности которых будут объявлены уже в 2020 году.

Партнерами чемпионата выступили компании «5 элемент», HP, LG и Xiaomi.

Информационные партнеры: БелТА, Onliner.by, Relax.by, еженедельник «Аргументы и факты», телеканал Беларусь 5, ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшее воскресенье прошел финал киберспортивного турнира «Битва городов» по Dota 2. Более 1 700 игроков подало заявки на участие, а общий призовой фонд финала стал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Около нуля и снег – погода в Горках на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика