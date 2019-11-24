В чемпионате Беларуси по Dota 2 победила команда из Минска

Источник материала: Аргументы и факты

В минувшее воскресенье Белорусская федерация киберспорта совместно с сетью магазинов «5 элемент» и при инфоподдержке «АиФ» провели финал киберспортивного турнира «Битва городов» по Dota 2.

«Битва городов» является крупнейшим турниром страны для непрофессиональных команд: более 1 700 игроков подало заявки на участие, а призовой фонд финала стал самым большим среди белорусских чемпионатов за последние 3 года. Первый турнир серии состоялся в феврале в городе Витебске, после чего в течение года «Битва городов» посетила еще 5 городов Беларуси. По итогам квалификаций команды Afera от Витебска, PPG от Гродно, Techies v finale от Могилева, PLAZMA Team от Бреста, PLATOON от Гомеля и AKATSUKI GANG от Минска получили приглашения в Гранд-финал, целью которого было определить сильнейший регион страны в дисциплине Dota 2.

Местом проведения заключительного чемпионата стал кинотеатр Silver Screen. На время соревнований зрительный зал был переоборудован в современную игровую площадку: посетители могли наблюдать за ходом турнира на большом экране из комфортных кресел, а игроки — демонстрировать мастерство на специально построенной сцене. Развлечением посетителям служила не только Dota: в перерывах между играми посетители соревновались в режиме «1 на 1» в игровой зоне, делали яркие фото с косплеерами, принимали участие в розыгрышах и конкурсах.

Победителями Гранд-финала «Битвы городов» стала команда от Минского региона AKATSUKI GANG. Состав уверенно прошел групповой этап, не уступив ни одного из 5 матчей, а в решающем противостоянии со счетом 2:0 обыграл коллектив от Бреста PLAZMA Team.

«Финал «Битвы городов» получился интересным — уровень команд в регионах вырастает с каждым годом, и это чувствуется. Наш состав изначально был настроен на победу, поскольку игрокам соперников не хватало опыта, которым обладаем мы. Такие турниры вкупе с появлением новых команд и организаций дадут мощный толчок белорусскому киберспорту», — поделился капитан команды AKATSUKI GANG Роман ЦЫРИН.

Призовой фонд Гранд-финала «Битвы городов» стал рекордным для белорусских турниров: 6 000 рублей, игровые ноутбуки, а также смартфоны разыграли между собой участники чемпионата. За победу на турнире AKATSUKI GANG заработали 3 000 рублей, а также 5 ноутбуков OMEN by HP. PLAZMA Team, занявшим второе место, достались 2 000 рублей и 5 смартфонов Xiaomi Redmi Note 8. Витебские Afera и команда PPG заняли разделили 3-4 место и получили по 500 рублей.

Трансляция Гранд-финала «Битвы городов» стала второй по популярности среди турниров Белорусской федерации киберспорта: более 400 тысяч зрителей следили за ходом чемпионата онлайн.

«Такой интерес к «Битве городов» обусловлен прежде всего спецификой самого турнира: все команды представляют отдельно взятые регионы Беларуси и являются своего рода сборными от каждой области. Интерес к чемпионату подогревался на протяжении года и достиг пика в финале соревнований, ведь на кону стояло не просто получение кубка отдельно взятым коллективом, а звание сильнейшего региона страны», — поделился директор по коммуникациям Белорусской федерации киберспорта Егор МАЛЫЖЕНКОВ.

Организаторы поделились: на следующий год уже запланирован новый сезон «Битвы городов». Сам чемпионат претерпит некоторые изменения, подробности которых будут объявлены уже в 2020 году.

Партнерами чемпионата выступили компании «5 элемент», HP, LG и Xiaomi.

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