4 признака того, что вам пора менять холодильник

Источник материала: Аргументы и факты

У LG есть для вас несколько рекомендаций, на которые стоит обратить внимание и которые следует учитывать при покупке нового холодильника. Вы также узнаете о преимуществах холодильников нового поколения. Давайте приступим!

Издает слишком много шума

В повседневной жизни мы обычно не замечаем, когда холодильник включается и выключается. Однако, когда вы начинаете слышать, как работает холодильник, самое время обратиться к специалисту по ремонту. Хотя холодильники не являются самой тихой бытовой техникой, шум работающего компрессора должен быть почти неразличим, особенно если это линейный инверторный компрессор последнего поколения. Инверторный Линейный компрессор LG также повышает надёжность и долговечность нового холодильника. Тщательно проведённые тестирования показали, что холодильник лучше сопротивляется износу при ежедневном использовании, а также издаёт на 25% меньше шума. Дополнительные исследования оценивают средний срок службы основной технологии холодильника примерно в 20 лет.

Накапливает конденсат

Если вы заметили капельки воды на наружных стенках холодильника, это может указывать на то, что он не охлаждается должным образом. Хотя на первый взгляд это может показаться мелочью, обязательно проверьте резиновую вставку в дверце на наличие капель воды или плесени. А если капли появляются на внутренней стенке холодильника, проблема еще более серьезная. В этом случае пища хранится при нестабильной температуре и быстрее портится.

Еда портится быстрее

Еще одним признаком того, что холодильник не работает должным образом, является быстрая порча продуктов. Если вы заметили, что продукты хранятся меньше, а на охлаждение напитков требуется больше времени, холодильник определенно работает неправильно. Сначала это может показаться не очень серьезной проблемой. Продукты можно хранить меньше по времени, а бутылки охлаждать дольше. Но холодильник, который не может поддерживать постоянную температуру, потребляет больше энергии. Это означает, что вам придется больше платить за электроэнергию, ну и за ту часть еды, которую, вероятно, придется выбросить.





Если вы ищете себе новый холодильник, обратите внимание, что LG DoorCooling+ обеспечивает до 32% более быстрое и плавное охлаждение, поэтому продукты дольше остаются свежими. Зона Fresh Balancer помогает поддерживать оптимальный уровень влажности фруктов и овощей, а Fresh Converter – правильную температуру для хранения мяса, рыбы и овощей.

Занимает слишком много места на кухне

Часто кухни в квартирах настолько маленькие, что в них почти нет места. Если вы делаете ремонт и ищете для себя устройство оптимального размера, советуем обратить внимание на холодильник LG DoorCooling+. Благодаря нулевому зазору его можно поставить вплотную к стене или поместить в самое узкое кухонное пространство. При этом дверь будет открываться на 90 градусов, а ящики выдвигаться беспрепятственно.

*на правах рекламы.