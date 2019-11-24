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Минчанин нашел в подъезде карточку соседки, снял с нее деньги и купил себе новую куртку

25.11.2019 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина нашел в подъезде конверт с банковской карточкой и ПИН-кодом, снял с нее деньги и купил себе куртку, проездной и еду. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В подъезде своего дома мужчина нашел конверт с банковской картой, там же находился и ПИН-код. Он снял с карты более 330 рублей и купил себе куртку, проездной на общественный транспорт, продукты и алкоголь. Вернуть карту владелице мужчина не пытался, хотя и живет с ней в одном подъезде.

Оперативники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Первомайского РУВД г. Минска установили личность мужчины. Материалы проверки переданы в РОСК для дачи правовой оценки. Мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 212 (Хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина нашел в подъезде конверт с банковской карточкой и ПИН-кодом своей соседки, но деньги с карты решил потратить на собственные нужды.
 
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