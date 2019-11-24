Минчанин нашел в подъезде карточку соседки, снял с нее деньги и купил себе новую куртку

Источник материала: Tut.by

Мужчина нашел в подъезде конверт с банковской карточкой и ПИН-кодом, снял с нее деньги и купил себе куртку, проездной и еду. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В подъезде своего дома мужчина нашел конверт с банковской картой, там же находился и ПИН-код. Он снял с карты более 330 рублей и купил себе куртку, проездной на общественный транспорт, продукты и алкоголь. Вернуть карту владелице мужчина не пытался, хотя и живет с ней в одном подъезде.

Оперативники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Первомайского РУВД г. Минска установили личность мужчины. Материалы проверки переданы в РОСК для дачи правовой оценки. Мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 212 (Хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного Кодекса Республики Беларусь.