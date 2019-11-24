Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в диалоге с ЕС

Источник материала: Полымя

Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительного и добрососедского диалога с Европейским союзом. Президент заявил об этом на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто.





Глава государства поздравил гостей с новыми назначениями на высокие посты в своих странах и отметил важность того факта, что их визит проходит именно сейчас, по окончании наших парламентских выборов. Александр Лукашенко обратился к министрам:

— Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и с вашими государствами — Швецией и Финляндией. Я об этом много раз говорил на протяжении многих лет. Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожие экономики и самое главное —трудолюбивые, крепкие люди. Наши страны не имеют огромных материальных ресурсов, но стараемся жить за счет труда своих рук, ума своих людей и, откровенно говоря, у нас многое получается. У вас — больше, у нас, может, пока чуть-чуть меньше. Но я надеюсь, что вы нам подскажете, в каком направлении двигаться. Прежде всего, в экономике. Поэтому мы очень заинтересованы в выстраивании с вами добрых отношений.

Глава государства отметил, что в наших общих интересах то, чтобы наш регион стал оазисом мира, спокойствия и процветания:

— Это главное. Будет это — будем богаты, будут жить нормально наши народы. Если не будет покоя, если мы все время будем спорить и, не дай бог, начнутся столкновения, как на востоке Украины, никогда не будет счастья для наших народов. Именно к этому мы стремимся, формулируя свои мирные инициативы и продвигая идеи, направленные на снижение напряженности и укрепление добрососедства. Очевидно, что такие подходы близки и вам. Не даром так называемая разрядка в 1970-е годы получила название «Хельсинки».

Глава государства констатировал, что Минску интересен передовой опыт Евросоюза во многих сферах, но для начала нам необходимо завершить процесс формирования договорно-правовой базы сотрудничества и подписать уже подготовленные документы:

— Желательно не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры — это долгий путь. Это компромиссы. Кто-то уступает, кто-то имеет выгоды, потом мы уступаем, вы имеете эти выгоды. Это сложный договорный процесс и не мне вам, дипломатам, объяснять, насколько это сложно. И коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать, то тянуть с этим не следует. Вы видите, что вокруг нас творится, и малые, средние государства должны как-то ближе быть друг другу, объединяться, если это возможно, для того, чтобы устоять в этом тяжелом, бурном мире.

Александр Лукашенко считает, что у Беларуси очень много общего с государствами Северной Европы:

— Нас связывают длительная история торговых отношений и контактов в различных сферах. Несмотря на отсутствие выхода к морю, наша страна тем не менее является неотъемлемой частью Балтийского региона. В копилку благополучия стран Прибалтики Беларусь вносит свой существенный вклад, поставляя свои грузы, обслуживая транзитные потоки в северном и южном направлениях. При этом очень важна экологическая составляющая. Думаю, у вас к нам претензий быть не может в этом плане. Мы приглашаем шведские и финские компании к реализации в Беларуси проектов в области транспорта и логистики. У нас много общих интересов в сферах возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды, энергоэффективности. Экологическая ситуация в Балтийском регионе во многом зависит от Беларуси. Поэтому приглашаю вас поддержать проекты по переработке отходов, развитию альтернативных источников энергии. Мы этим очень серьезно занимаемся. Серьезные перспективы имеет сотрудничество в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Применение ваших технологий и привлечение инвестиций в белорусские производства будут выгодными для всех участников. Благодаря удобному транспортному сообщению есть возможность поставлять произведенную в Беларуси продукцию на рынки Европы и Азии. Скажу откровенно, уже более 10 лет по моему требованию наши специалисты присматриваются, как вы хозяйствуете в лесах, как вы осуществляете деревопереработку. Наши специалисты далеко вперед продвинулись, и вы, дипломаты, уже отстаете от них. То есть бизнес, экономика все равно идут впереди. Они ищут лучшие места, лучшие условия для того, чтобы работать и сотрудничать.

Говоря о двустороннем формате взаимодействия, Президент отметил, что нынешняя встреча с главой внешнеполитического ведомства Финляндии уже вторая. В 2008 году в то время министр иностранных дел Александр Стубб был в Минске как председатель ОБСЕ, а сегодня господин Хаависто исполняет ответственную функцию председателя в Совете Европейского союза. Александр Лукашенко подчеркнул:

— Финляндия, как и Беларусь, не имеет значительных природных ресурсов, но самостоятельно, упорством и трудолюбием, добилась заметного прогресса. Финны по менталитету очень похожи на белорусов. Именно поэтому вы хорошо понимаете происходящие в нашей стране процессы. Это находит свое отражение в поддержке Финляндией суверенитета и независимости Беларуси в рамках инициативы «Восточного партнерства». С учетом предстоящего запуска Белорусской атомной станции в 2020 году нам также интересен опыт финской стороны по обеспечению безопасности строящейся атомной электростанции в Финляндии. Тем более что ваша станция возводится по аналогичному проекту и тем же российским подрядчиком.

Глава государства поблагодарил Анн Линде за инициативу проведения совместного с финским коллегой визита. Ее приезд — это первый визит руководителя шведского внешнеполитического ведомства в Беларусь. Президент отметил:

— В нашей новейшей истории были непростые эпизоды, но мы сумели их преодолеть и открыли новую страницу в отношениях. Думаю, в этом направлении мы будем развивать наши отношения. Приветствуем активность компаний из Швеции на белорусском направлении. Так, концерн ”ИКЕА“ принял стратегию ”Вперед в Беларусь“ по наращиванию закупок нашей продукции до трехсот миллионов евро. Сотрудничество ”Скании“ и БЕЛАЗ по поставкам двигателей помогает нашей технике выходить на рынок Евросоюза. Газовые турбины из Швеции обеспечат стабильность белорусской энергосистемы после ввода атомной электростанции. Бренд одежды ”Эйч энд Эм“ начал создавать у нас полномасштабную торговую сеть. Наше партнерство способствует модернизации экономики, закреплению на новых рынках. Бизнес работает в правильном направлении. Давайте поддерживать это движение.

Глава государства предложил гостям вместе подумать, что мы можем сделать, чтобы их визит придал импульс развитию отношений Беларуси со всей Северной Европой:

— Будем рады видеть в Минске вас с коллегами из Норвегии, Дании, Исландии. Готовы обсудить все интересующие вас вопросы. И если таковые будут, готовы на них ответить. Я вас приглашаю к откровенному, искреннему разговору. Если хотите, то без всяких дипломатических канонов.