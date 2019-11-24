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Жизнь на трезвой стороне. 8 «плюсов» для тех, кто завязал с алкоголем

25.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Скоро праздники, а пока ставим амбициозный план отказаться на 21 день от красного, белого, игристого и всего крепкого. Что из этого должно получиться, рассказывает elle.ru.

Жизнь на трезвой стороне. 8 «плюсов» для тех, кто завязал с алкоголем

Науке давно известно — один бокал вина в день вполне безобиден (а по некоторым данным, даже полезен) для организма. Однако эта поблажка со стороны медиков часто служит предлогом для того, чтобы «уговорить» бутылку-другую игристого в теплой дружеской компании или даже гордом одиночестве. Увы, в данном случае плюс на плюс дает минус: превысили допустимую норму — козыри, которые несет тот-самый-рекомендованный-бокал, моментально исчезают, и вместо преимущества вы получаете сплошной вред. В первую очередь, от токсинов. Чтобы почувствовать разницу, придется сказать «нет» даже капле алкоголя (конфеты с ликером тоже считаются!) как минимум на 21 день. К слову, результаты такой детоксикации действительно впечатляющие. (Профилактику цирроза и фиброза печени мы все-таки оставим за скобками.)

 
 
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Скоро праздники, а пока ставим амбициозный план отказаться на 21 день от красного, белого, игристого и всего крепкого. Что из
 
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