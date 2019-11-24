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Карты Беларуси появятся в навигаторах нидерландской компании TomTom

25.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Предприятие «Белгеодезия» завершило подготовку данных для нидерландской компании TomTom, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Карты Беларуси появятся в навигаторах нидерландской компании TomTom

Подготовленная картографическая и адресная информация будет использоваться в персональных навигационных устройствах компании TomTom и предустановленных системах навигации крупных автопроизводителей.

Как отметили в пресс-службе, совместная работа по созданию навигационной карты Беларуси для отображения территории страны в навигаторах TomTom велась государственным предприятием «Белгеодезия» и одним из лидеров на рынке автомобильной навигации в течение четырех лет.

TomTom — нидерландская компания, поставщик устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации. В основном она выпускает PND с собственным программным обеспечением и картами, также является поставщиком программного обеспечения и карт для некоторых других производителей. Навигаторы TomTom широко распространены в странах Евросоюза и Северной Америки. В настоящее время идет выход на рынки стран Восточной Европы (включая Россию), Азии и Латинской Америки.

Источник: БелТА

 
 
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Предприятие «Белгеодезия» завершило подготовку данных для нидерландской компании TomTom, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу....
 
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