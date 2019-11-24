Каких продуктов следует избегать мужчинам?

Пища, которую вы едите, может влиять на гормоны, например, тестостерон. Это особенно критично для мужчин. Употребление в пищу слишком большого количества определенных продуктов может вызвать гормональный дисбаланс, что затруднит правильное использование гормонов вашим организмом.
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Пища, которую вы едите, может влиять на гормоны, например, тестостерон. Это особенно критично для мужчин. Употребление в пищу слишком большого