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Каких продуктов следует избегать мужчинам?

25.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Пища, которую вы едите, может влиять на гормоны, например, тестостерон. Это особенно критично для мужчин. Употребление в пищу слишком большого количества определенных продуктов может вызвать гормональный дисбаланс, что затруднит правильное использование гормонов вашим организмом.

Каких продуктов следует избегать мужчинам?

 
 
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Пища, которую вы едите, может влиять на гормоны, например, тестостерон. Это особенно критично для мужчин. Употребление в пищу слишком большого
 
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