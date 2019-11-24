ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые научились по капле крови определять 13 видов рака с почти 100-процентной точностью

25.11.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В Японии разработали сверхточный метод выявления рака. Разработка принадлежит корпорации Toshiba.

Ученые научились по капле крови определять 13 видов рака с почти 100-процентной точностью

Согласно заявлению пресс-службы компании, новый метод диагностики позволяет по анализу крови выявить 13 видов онкологических заболеваний с точностью до 99%.

Новый метод позволяет выявлять рак желудка, груди, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря и др., причем работает он на самых ранних стадиях заболевания, отмечают разработчики.

В основе метода — выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК, которые выделяют в кровь раковые клетки, пишет ТАСС. Анализ делается всего за два часа с помощью специального портативного устройства со встроенным диагностическим чипом.

Разработчики надеются, что метод получит самое широкое применение по окончании испытаний.

Источник: sb.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Японии разработали сверхточный метод выявления рака. Разработка принадлежит корпорации Toshiba. Согласно заявлению пресс-службы компании, новый метод диагностики...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидия Ермошина: Белорусы беззащитны перед нахалами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика