Ученые научились по капле крови определять 13 видов рака с почти 100-процентной точностью

Источник материала: Полымя

В Японии разработали сверхточный метод выявления рака. Разработка принадлежит корпорации Toshiba.





Согласно заявлению пресс-службы компании, новый метод диагностики позволяет по анализу крови выявить 13 видов онкологических заболеваний с точностью до 99%.

Новый метод позволяет выявлять рак желудка, груди, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря и др., причем работает он на самых ранних стадиях заболевания, отмечают разработчики.

В основе метода — выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК, которые выделяют в кровь раковые клетки, пишет ТАСС. Анализ делается всего за два часа с помощью специального портативного устройства со встроенным диагностическим чипом.

Разработчики надеются, что метод получит самое широкое применение по окончании испытаний.