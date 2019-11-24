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Прогноз по валютам: чего ждать от доллара и евро накануне зимы
Источник материала: Myfin
– На внешних валютных рынках за минувшую неделю движения были весьма умеренными. Пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1050 до 1,1070, или на 0,1%.
В России иностранные валюты подешевели, но тоже скромно. Доллар подешевел к российскому рублю с 63,8 до 63,6 российского рубля, или на 0,2%.
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В Беларуси рубль на минувшей неделе уступил в стоимости всем трем валютам
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