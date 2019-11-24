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В стиле cafe racer: «Калашников» представил новый электрический мотоцикл

25.11.2019 15:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На проходящем в эти дни в Ярославле форуме «Проектория» концерн «Калашников» продемонстрировал опытный образец байка на электротяге — новинка с логотипами «Иж» выполнена в духе так называемых «кафе-рейсеров».


Cafe racer — одно из старейших движений в мировой мотокультуре, зародившееся в 60-х годах прошлого века в Англии. Его представители самостоятельно дорабатывали серийные байки, зачастую демонтируя все лишнее, чтобы сделать их легче и быстрее. Новый байк под брендом «Иж», пока существующий в виде прототипа, «предназначен для скоростных поездок на небольшие расстояния», говорится в предельно лаконичном пресс-коммюнике российского концерна.

Мощность электродвигателя у прототипа «Иж» составляет 68 лошадиных сил, а запас хода на одной зарядке достигает 100 км. Заявленная максимальная скорость 155-килограммового мотоцикла — 100 км/ч. Прочих характеристик электрического байка разработчики не обнародовали. Нет информации и о сроках запуска мотоцикла в серию — по всей видимости, это далеко не окончательный вариант «кафе-рейсера», испытания и доводка которого продолжатся.

 
 
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На форуме «Проектория» концерн «Калашников» продемонстрировал опытный образец байка на электротяге - новинка с логотипами «Иж» выполнена в духе так называемых...
 
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