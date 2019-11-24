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Феминистки победили Victoria's Secret – знаменитое ежегодное шоу официально отменено
25.11.2019 15:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rock-cafe.info
Бюстгальтеры в бриллиантах на двухметровых красотках становятся анахронизмом.
Американский модный ритейлер L Brands отменил ежегодный показ Victoria's Secret в 2019 году, сообщают
Шоу Victoria's Secret впервые прошло в 1995 году. С тех пор оно являлось традиционным ежегодным событием с участием известных моделей и артистов.
Однако в последнее время продажи Victoria's Secret сильно падали. Компания подвергалась критике феминистских движений. Victoria's Secret пыталась спасти положение, привлекая для показов моделей плюс-сайз, трансгендеров, девушек «нестандартной» внешности - например, модель с витилиго. Однако все оказалось напрасным.
Кроме того, внутри самой компании летом произошел скандал - владелец бренда Victoria's Secret Лесли Векснер обвинил своего бывшего финансового менеджера Джеффри Эпштайна в присвоении более 46 млн долларов.
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Бюстгальтеры в бриллиантах на двухметровых красотках становятся анахронизмом.
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