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Феминистки победили Victoria's Secret – знаменитое ежегодное шоу официально отменено

25.11.2019 15:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Феминистки победили Victoria's Secret – знаменитое ежегодное шоу официально отменено

фото: rock-cafe.info

Бюстгальтеры в бриллиантах на двухметровых красотках становятся анахронизмом.

Американский модный ритейлер L Brands отменил ежегодный показ Victoria's Secret в 2019 году, сообщают Известия. Компания пообещала продолжать общение с покупателями, но ничего похожего на фэшн-шоу по масштабам уже не планирует.

Шоу Victoria's Secret впервые прошло в 1995 году. С тех пор оно являлось традиционным ежегодным событием с участием известных моделей и артистов.

Однако в последнее время продажи Victoria's Secret сильно падали. Компания подвергалась критике феминистских движений. Victoria's Secret  пыталась спасти положение, привлекая для показов моделей плюс-сайз, трансгендеров, девушек «нестандартной» внешности  - например, модель с витилиго. Однако все оказалось напрасным.

Кроме того, внутри самой компании летом произошел скандал - владелец бренда Victoria's Secret Лесли Векснер обвинил своего бывшего финансового менеджера Джеффри Эпштайна в присвоении более 46 млн долларов.

 
 
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Бюстгальтеры в бриллиантах на двухметровых красотках становятся анахронизмом.
 
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