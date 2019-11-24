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"Дажынкі" глазами "IK": eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

25.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

"Дажынкі" глазами фотокора "IK": eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое!

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

&quot;Дажынкі&quot; глазами &quot;IK&quot;: eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое

ФОТО С. Зенкевича.

 
 
Ссылка на источник 48
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"Дажынкі" глазами фотокора "IK": eco-friendly фигуры, причудливые наряды, креативные хлебобулочные изделия и многое другое! ...
 
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