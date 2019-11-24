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"Мы часть Балтийского региона" Лукашенко заявил, что в Беларуси "чуть-чуть" хуже, чем в Швеции

25.11.2019 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом, заявил 25 ноября глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто.




В качестве положительного момента он отметил то, что визит проходит именно сейчас - по окончании в Беларуси парламентских выборов.

"Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и вашими государствами - Швецией и Финляндией. Я об этом много раз говорил на протяжении многих лет. Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. 

Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди, - сказал Лукашенко. - У нас многое получается. У вас больше, у нас, может, пока чуть-чуть меньше. Но я надеюсь, что вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего в экономике".

Он заявил, что Беларуси интересен передовой опыт Евросоюза во многих сферах, но для начала нужно завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры. 

"Желательно, не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры - это долгий путь, компромиссы, - отметил он. - Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует".

Лукашенко также отметил, что у Беларуси очень много общего с государствами Северной Европы, страны связывает длительная история торговых отношений и контактов в различных сферах. 

"Несмотря на отсутствие выхода к морю, наша страна тем не менее является неотъемлемой частью Балтийского региона. В копилку благополучия стран Балтии Беларусь вносит свой существенный вклад, поставляя свои грузы, обслуживая транзитные потоки в северном и южном направлениях", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.


Что касается двустороннего формата, Александр Лукашенко отметил, что Финляндия, как и Беларусь, не имеет значительных природных ресурсов, но самостоятельно, упорством и трудолюбием, добилась заметного прогресса. 

"Финны по менталитету очень похожи на белорусов. Именно поэтому вы хорошо понимаете происходящие в нашей стране процессы. Это находит свое отражение в поддержке Финляндией суверенитета и независимости Беларуси в рамках инициативы "Восточное партнерство", - сказал Глава государства.

С учетом предстоящего запуска Белорусской АЭС в 2020 году Беларуси интересен опыт финляндской стороны по обеспечению безопасности строящейся атомной электростанции "Ханхикиви-1". "Тем более что ваша станция возводится по аналогичному проекту и тем же российским подрядчиком", - заметил Лукашенко.

Обращаясь к Анн Линде, Лукашенко поблагодарил ее за инициативу проведения такого совместного визита, особенно учитывая, что это первый визит руководителя шведского внешнеполитического ведомства в Беларусь. 

"В нашей новейшей истории были непростые эпизоды, но мы сумели их преодолеть и открыли новую страницу в отношениях. Думаю, что в этом направлении мы будем развивать наши отношения. Приветствуем активность компаний из Швеции на белорусском направлении", - заявил он.

Он также предложил вместе подумать, что можно сделать, чтобы визит в таком формате придал импульс развитию отношений Беларуси со всей Северной Европой. 

"Будем рады видеть в Минске вас с коллегами из Норвегии, Дании, Исландии. Готов обсудить все интересующие вопросы. Я вас приглашаю к откровенному, искреннему разговору. Если хотите, то без всяких дипломатических канонов", - сказал Президент.

Пекка Хаависто констатировал, что стороны успешно развивают сотрудничество в лесной промышленности, сельском хозяйстве, обеспечении ядерной безопасности. 

"У нас есть предложения, как усилить безопасность вашей станции в Островце, и по поводу того, как можно далее развивать контакты между гражданами обоих стран. Мы также готовы обсуждать вопросы, касающиеся прав человека", - добавил дипломат. 


"Нам очень важно открыть весь неиспользованный потенциал сотрудничества между нашими государствами", - заявила Анн Линде. Она отметила, что уже бывала в Минске несколько раз, однако в качестве Министра иностранных дел в белорусской столице находится впервые. 

"Финляндия, Швеция и Беларусь - это страны одного региона, и нам есть что обсудить. У нас есть общие проблемы, например в экологии, связанные с изменением климата. Мы также тесно сотрудничаем по многим вопросам в торговле, повышения уровня контактов между гражданами наших стран", - сказала Анн Линде.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом, заявил 25 ноября глава Беларуси Александр Лукашенко...
 
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