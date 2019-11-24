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Наблюдатель задал Ермошиной три вопроса. Она ответила...

25.11.2019 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Барановичского правозащитника Сергея Говшу, который в качестве наблюдателя присутствовал на подсчете голосов на избирательном участке №23 Барановичского-Восточного округа №6, столкнулся с нарушениями избирательного законодательства.



Свои замечания, сформулированные в три главных вопроса, он направил председателю ЦИК Лидии Ермошиной.

Вопрос первый - реакция на предложения и замечания наблюдателя.

"За 10 минут до начала голосования 17 ноября 2019 года на избирательном участке № 23 Барановичского-Восточного округа № 6 по выборам депутатов Палаты представителей, который находится в гимназии № 2 г. Барановичи, после опечатывания урны я обратился к заместителю председателя избирательной комиссии Виталия Попка (он одновременно является и директором гимназии и именно он руководил всем процессом, а не его подчиненная председатель комиссии Наталья Швед) с предложением установки хотя бы одного стола для наблюдателей. 

Ответ я услышал такой: "вы мешает мне работать, я вас сейчас выгоню!"

Как наблюдатель я в соответствии со ст. 13 Избирательного кодекса имею право "обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к председателю участковой комиссии или его заместителя". Но этого закона не знает заместитель председателя комиссии г. Виталий Попок".

Вопрос второй - подсчет голосов.

"Бюллетени считались так, что наблюдатель ничего не мог видеть и соответственно я не мог иметь реальной возможности наблюдать процедуру подсчета голосов, о чем я написал в своей жалобе в комиссию. Председатель комиссии Наталья Швед и заместитель председателя Виталий Попок категорически отказались взять мое заявление, зарегистрировать ее, рассмотреть и передать в вышестоящую избирательную комиссию. Таким образом, была нарушена ст. 55 Избирательного Кодекса Республики Беларусь".


Вопрос третий - формирование участковой избирательной комиссии.

"Комиссия создана из представителей одного трудового коллектива и работает давно неизменно на всех выборах, о чем я писал в ЦИК жалобы на всех предыдущих выборах, и только на этих выборах средняя школа № 16 и гимназия № 2 обменялись двумя членами своих неизменных комиссий. Так не должно быть. 

Зависимость от директора (он же и председатель комиссии или заместитель) не позволит членам комиссий выразить несогласие с цифрами в итоговом протоколе после подсчета голосов на избирательном участке. В итоге получается, что участковые избирательные комиссии созданы властью из представителей одного кандидата - кандидата от власти. 

На что тогда рассчитывать остальным кандидатам? И неважно, какое количество их будет, у них никогда не будет надежды быть избранными законным образом при таком раскладе".

Что ответила наблюдателю Лидия Ермошина?

Председатель ЦИК не видит проблемы в том, что работники одной организации могут входить в состав участковой избирательной комиссии, при условии если они выделены различными субъектами - различными общественными объединениями, трудовым коллективам, избирателями, проживающими на территории участка. Избирательный кодекс Республики Беларусь не содержит ограничений по этому вопросу.

"Ваше мнение о том, что члены участковой комиссии необъективны в связи с тем, что комиссию возглавляет их руководитель по месту работы, основанное на предположениях, - сообщает наблюдателю Ермошина. - Тот факт, что у Вас не приняли жалобу, говорит о проявление непрофессионализма руководством участковой комиссии. 

Вместе с тем в настоящее время принять какие-либо меры в отношении лиц, виновных в ситуации, которая произошла, невозможно, поскольку голосование завершилось 17 ноября, и полномочия участковых комиссий в соответствии с частью второй статьи 44 Избирательного кодекса остановлены сразу после подсчета голосов" .


Сергей Говша направил в ЦИК короткую рефлексию, в котором выразил своё отношение к полученной отписке:

"Я знаю о том, что комиссия нарушила закон и Вы это подтвердили, но будут выборы в следующем году и этих нарушителей закона нельзя снова допускать в комиссии, но если вы на это так просто реагируете и не сообщили о принятых мерах в отношении их, то все повторится снова и снова. А я в этом почти уверен".
 
 
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Барановичского правозащитника Сергея Говшу, который в качестве наблюдателя присутствовал на подсчете голосов на избирательном участке №23...
 
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