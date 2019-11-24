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Девальвация? На бирже опять подорожали все валюты

25.11.2019 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги на бирже 25 ноября завершились ростом курса российского рубля до максимума за 62 дня, а доллар подскочил до максимума за 46 дней.

Валютная корзина сегодня подорожала сразу на 0,30% до максимального значения за два месяца. В сравнении с началом ноября стоимость корзины валют выросла на 0,23%.

Доллар подорожал уже пятый раз подряд. Сегодня его курс подскочил на 0,0102 BYN до 2,0603 BYN/USD до максимума за полтора месяца.

Курс евро поднялся лишь на 0,0006 рубля до 2,2691 BYN/EUR, но сделал это уже седьмой раз подряд. Суммарный результат за это время составил +0,0115 BYN.

Курс российского рубля вырос ещё на 0,0098 BYN до 3,2314 BYN/100 RUB. Российская валюта подорожала третий раз и взлетела на максимум за два месяца.

Итоги минувшей недели 18—22 ноября на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю девальвацией ко всем валютам:

курс доллара +0,21%;
курс евро +0,32%;
курс российского рубля +0,41%;

значение корзины валют +0,34%.


Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос на 5 копеек до 63,7637 российских рублей, а официальный курс евро на завтра упал на 21 копейку до 70,3122 российских рублей.

Итоги прошедшей недели на валютном рынке России

курс доллара снизился на 0,28%;
курс евро вырос на 0,16%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на бирже 25 ноября завершились ростом курса российского рубля до максимума за 62 дня, а доллар подскочил до максимума за 46 дней.
 
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