Нойок полил рану Милевского пивом и станцевал с голым задом. Эмоции игроков «Динамо» в раздевалке

Источник материала: Tut.by

Футболисты брестского «Динамо» эмоционально отпраздновали чемпионство. Александр Нойок прыгал на столе с голой «пятой точкой», по которой похлопал Артем Милевский, и станцевал с голым торсом на барной стойке. Эти кадры появились на YouTube-канале « Бомбардир ».



Александр Нойок танцует на барной стойке. Скриншот с YouTube-канала «Бомбардир»

Кроме того, Милевский станцевал под любимую песню на случай победы «Детка-клетка», которую исполнили одноклубники. Ранее Милевский включал песню после выигрышей над БАТЭ.

— Давно я не испытывал такого. Еще когда с Юрием Семиным стал чемпионом Украины. Забытые эмоции, — рассказал Милевский «Бомбардиру». — Не хочется в «Койот» (в этом клубе «Динамо» закатило вечеринку. — Прим.TUT.BY). У нас здесь, в раздевалке, свой «Койот». […] Мы в «Динамо-Киев» так не «святкавалi». […]

Конечно, в киевском «Динамо» было много хороших моментов. И люди, с которыми я становился чемпионом, — это Валик Белькевич, царствие ему небесное, и Хацик (Александр Хацкевич. — Прим.TUT.BY). Было приятно! Но сейчас, когда мне почти 35 лет, для меня это…



Александр Нойок показал на камеру голый зад. Скриншот с YouTube-канала «Бомбардир»

— Я не хочу, чтобы сегодняшний день заканчивался, — добавил Милевский, попивая шампанское. Затем Нойок полил отрытую рану Милевского пенным напитком.

— Футболист Миля — это топ-класс. Лучший футболист в Беларуси. Лучший, — так на русском языке описал партнера по команде камерунский защитник «Динамо» Кики Габи.

Выяснилось, что Алексей Хобленко, автор гола, принесшего «Динамо» чемпионство, может покинуть Брест.

— Хочу вернуться домой, в Украину, — сказал Хобленко. — Не знаю, буду разговаривать с «Динамо-Брест». Посмотрим, как они будут вести со мной разговор. Контракт? У меня его нет. Закончился. Я сейчас на стадии переговоров. Да, есть неплохие варианты продолжения карьеры и в финансовом плане, и на перспективу.

А здесь, в Бресте, Лига чемпионов будет в следующем году. Это манит. Даже дойти до первой квалификации — дорогого стоит. В принципе, усилимся. Если останусь здесь, то все возможно.