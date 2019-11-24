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В Гомеле отпраздновали 30-летие Конвенции о правах ребенка

25.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Гомеле отпраздновали 30-летие Конвенции о правах ребенка">

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и ведущий коммерческий банк страны «Приорбанк» провели в Гомеле бесплатный инклюзивный спектакль «8 чувств или рождение человека» Семейного инклюзив-театра «i», приуроченный к 30-летию Конвенции о правах ребенка. Организаторы просили зрителей приходить в любом элементе гардероба голубого цвета или с голубой ленточкой. Голубой цвет является цветом ЮНИСЕФ. Таким образом, юные гомельчане и их родители продемонстрировали свою солидарность с деятельностью ЮНИСЕФ и Конвенцией.

– Конвенция ООН о правах ребенка защищает права детей во всем мире и помогает сформировать инклюзивное общество равных возможностей для них, — рассказала Анастасия Бахановская, консультант по вопросам фандрайзинга и коммуникации с частным бизнесом ЮНИСЕФ в Беларуси.  Это значит, что у каждого ребенка вне зависимости от его пола, расы, цвета кожи и, что самое важное, от особенностей данных природой, есть равные права, – отметила Анастасия Бахановская, консультант по вопросам фандрайзинга и коммуникации с частным бизнесом Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

Организаторы мероприятия в Гомеле также запустили инициативу «Помочь детям». В общественном транспорте города и на биллбордах появились информационное плакаты совместного благотворительного проекта ЮНИСЕФ и Приорбанка «Семья каждому ребенку». QR-коды, размещенные на них, ведут на сайт ЮНИСЕФ, где каждый желающий сможет оказать любую посильную помощь проекту. При регистрации на спектакль родители также могли сделать благотворительный взнос в пользу проекта «Семья каждому ребенку». Зрители, которые поддержали проект, получили в подарок для своего ребенка эластичную повязку для головы с символикой ЮНИСЕФ.

В Гомеле отпраздновали 30-летие Конвенции о правах ребенка В Гомеле отпраздновали 30-летие Конвенции о правах ребенка В Гомеле отпраздновали 30-летие Конвенции о правах ребенка В Гомеле отпраздновали 30-летие Конвенции о правах ребенка

 
Теги: Гомель
 
 
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и ведущий коммерческий банк страны «Приорбанк» провели в Гомеле бесплатный инклюзивный спектакль «8 чувств или...
 
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