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На территории Буда-Кошелевского района проведена объектовая тренировка

25.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На территории Буда-Кошелевского района проведена объектовая тренировка в ОАО «Уваровичи-Элит» на тему «Действия санитарного звена для ликвидации чрезвычайной ситуации».

Цель тренировки: проверка реальность плана гражданской обороны объекта, совершенствование навыков руководящего состава и формирований при проведении мероприятий гражданской обороны в условиях возникновения угрозы нападения противника. Тренирован  личный состав формирований слаженным действиям по ликвидации последствий нападения противника, рабочие и служащие в приобретении практических навыков по защите от оружия массового поражения. На объектовую тренировку привлекался штаб гражданской обороны и санитарное звено, а также  присутствовал представитель районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Каперзов.

Смоделированные ситуации максимально приближены к реальным событиям, позволили на практике отработать четкость и слаженность действий всех служб. Имеющие место замечания и недостатки были детально разобраны по итогам тренировки. Установленные чрезвычайные ситуации были ликвидированы, поставленные цели учений достигнуты.

По информации РОЧС

 
 
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На территории Буда-Кошелевского района проведена объектовая тренировка в ОАО «Уваровичи-Элит» на тему «Действия санитарного звена для ликвидации...
 
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