Давайте рисовать

В ноябре в ГУО «Средняя школа №3 г. Смолевичи» прошли несколько мастер-классов по изобразительному искусству среди учащихся начальных классов, которые провела руководитель кружка Смолевичского районного Центра ремесел Ольга Бычкова. Ольга — опытный педагог, уже 15 лет она грамотно организовывает свою работу с детьми. Ребята любят приходить на ее занятия, ведь каждое из них результативно.





— Красивая готовая работа в руках ребенка всегда воодушевляет его на новые шаги на пути его художественного развития, — комментирует Ольга Бычкова. — По моему мнению, нет нерисующих детей. Есть те, кто учится быстрее, есть дети, которым нужно уделить внимания больше. Мне очень жаль, что рисование как учебный предмет остался только в начальной школе. В человеке с самого детства нужно развивать художественные навыки. Во взрослой жизни это позволяет правильно решать бытовые задачи. Например, подобрать со вкусом и скомпоновать одежду, организовать пространство в своем доме, чтоб там было комфортно находиться.





Главный враг художника — язык и страх. Так учит своих кружковцев Ольга Бычкова. Вот и на занятиях, проведенных ею в школе, царили лишь внимание, грамотные объяснения и кропотливый труд детей. Правильно положить мазок, провести линию в нужном направлении, выбрать нужный оттенок краски, добавить мелочи, без которых рисунок «не оживет» — то немногое, что ученики могут почерпнуть у талантливого педагога.

Неповторимые работы получились у ребят. На бумаге ожил удивительный мир морских обитателей: кораллов, медуз, осьминогов и дельфинов.

Двери районного Центра ремесел всегда открыты для каждого ребенка. Здесь в многообразии кружков каждый ученик обязательно найдет для себя занятие по душе.

Надежда МОЛЧАНОВА.

На фото: на занятиях кружка.

Фото автора.