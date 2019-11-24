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В Екатеринбурге произошло нападение на отделение посольства Беларуси
25.11.2019 15:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ura.ru
Дипмиссия подверглась нападению неизвестных хулиганов ночью 25 ноября.
Информацию подтвердили tut.by в белорусском МИД.
Здание дипмиссии находится в центре Екатеринбурга. По сообщениям местных СМИ, хулиганы не только разбили окно, но и сожгли флаг Беларуси.
Ведется разбирательство.
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Дипмиссия подверглась нападению неизвестных хулиганов ночью 25 ноября.
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