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В Екатеринбурге произошло нападение на отделение посольства Беларуси

25.11.2019 15:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Екатеринбурге произошло нападение на отделение посольства Беларуси

фото: ura.ru

Дипмиссия подверглась нападению неизвестных хулиганов ночью 25 ноября.

Информацию подтвердили tut.by в белорусском МИД.

Здание дипмиссии находится в центре Екатеринбурга. По сообщениям местных СМИ, хулиганы не только разбили окно, но и сожгли флаг Беларуси.

 Ведется разбирательство.

 
 
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Дипмиссия подверглась нападению неизвестных хулиганов ночью 25 ноября.
 
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