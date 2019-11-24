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CHANEL и другие спикеры выступят на Brands.Fashion.Business в Минске
25.11.2019 15:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
До III практической отраслевой конференции для профессионалов модной индустрии
Конференция Brands.Fashion.Business – образовательное продолжение масштабного модного проекта Беларуси –
CHANEL (ФРАНЦИЯ)
«Как улучшить фэшн-бизнес при помощи данных»
Организаторы Brands.Fashion.Business – коммуникационное агентство
LAMODA (KАЗАХСТАН)
«Персонализации на сайте и в приложении: как это отражается на операционных показателях»
General Manager Lamoda Kazakhstan (Казахстан) Мольдер Рысалиева не понаслышке знает, как работает крупнейшая корпорация в сфере fashion-ритейла. Ее опыт будет полезен для крупных и мелких брендов, которые стремятся наращивать продажи через Интернет.
L'OFFICIEL HOMMES (УКРАИНА)
«Взаимодействие брендов и СМИ, создание персонального бренда»
Шеф-редактор модного мужского журнала L'Officiel Hommes (Украина) Алексей Нилов ежедневно работает с крупнейшими брендами и расскажет, как компаниям взаимодействовать со СМИ и использовать личный бренд в продвижении.
FASHION CONSULTING GROUP (РОССИЯ)
«Основные точки роста современного модного бизнеса»
Наталья Чиченова – руководитель департамента бизнес-технологий Fashion Consulting Group, ведущий эксперт направлений «Франчайзинг» и «Дистрибуция». Практик в области организации розничного бизнеса с нуля, создания и управления розничными сетями с опытом работы в торговле более 32 лет. 12 лет Чиченова проработала на руководящих должностях в корпорации SELA (в том числе – генеральным директором Центрального офиса). На 8-м Всероссийском Конкурсе «Золотые сети 2010» получила награду «Ритейл-менеджер года» за самую высокую эффективность продаж в период экономического кризиса. Экс-советник президента компании Lady & Gentleman CITY. Куратор магистратуры «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды» НИУ ВШЭ. Преподаватель НИУ ВШЭ на программе «Бренд-менеджмент в индустрии моды». Куратор курса «Визуальный мерчандайзинг в индустрии моды» в НИУ ВШЭ.
Имеет многочисленные публикации в изданиях Shoes Report, PROfashion, FashionUnited, Модный магазин, «Генеральный директор», Retail&loyalty и др. Комментирует события fashion рынка для изданий РБК, Ведомости, Коммерсант, Деловой Петербург и др.
АГЕНТСТВО NZR И ШКОЛА VITRINISTIKA (БЕЛАРУСЬ)
«Витринистика 2020: Fashion-индустрия и инфлюенсеры»
Александра Назаркина – руководитель агентства маркетинга и дизайна, эксперт в области оформления витрин. Она ежедневно использует последние тренды витринистики в своей работе и знает, как оформить витрину, которая заставит купить.
MEDIACUBE (БЕЛАРУСЬ)
«Развитие модного бренда в коллаборации с инфлюенсерами»
Дмитрий Радченко, глава креативного департамента в MediaCube, является экспертом по развитию каналов на YouTube, занимается разработкой креативных идей, продюсированием и продвижением рекламных кампаний и некоммерческого контента на YouTube, руководит фестивалями видеоблогеров «Видак».
ПРОГРАММА
10.00-11.00 ДМИТРИЙ РАДЧЕНКО
Развитие модного бренда в коллаборации с инфлюенсерами
11.00-12.00 САБРИНА МЕНАСРИА
Как улучшить фэшн-бизнес при помощи данных
12.00-12.30 – кофе-пауза
12.30-13.30 МОЛЬДЕР РЫСАЛИЕВА
Персонализации на сайте и в приложении: как это отражается на операционных показателях
13.30-14.30 НАТАЛЬЯ ЧИНЁНОВА
Основные точки роста современного модного бизнеса
14.30-15.00 кофе-пауза
15.00-16.00 АЛЕКСЕЙ НИЛОВ
Взаимодействие брендов и СМИ, создание персонального бренда
16.00-17.00 АЛЕКСАНДРА НАЗАРКИНА
Витринистика 2020: Fashion-индустрия и инфлюенсеры
Не пропустите главное образовательное мероприятие этой осени в сфере fashion! Билеты на конференцию можно приобрести на сайте BezKassira.by
Партнёры III практической отраслевой конференции для профессионалов модной индустрии Brands. Fashion. Business: ювелирная сеть «Царское Золото», крупнейший в Беларуси интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров Lamoda, автоцентр «ДрайвМоторс» — официальный дилер Nissan в Беларуси, уютный бутик-кинокомплекс Falcon Club Бутик Кино.
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27 ноября профессионалы модной индустрии соберутся на III практической отраслевой конференции Brands.Fashion.Business
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