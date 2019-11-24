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CHANEL и другие спикеры выступят на Brands.Fashion.Business в Минске

25.11.2019 15:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

CHANEL и другие спикеры выступят на Brands.Fashion.Business в Минске
Фото из открытых источников

До III практической отраслевой конференции для профессионалов модной индустрии Brands.Fashion.Business остаются считаные дни. Мероприятие пройдет 27 ноября в Falcon Club Бутик Кино. Негласным дресс-кодом мероприятия станет маленькое черное платье. Да-да, в Минск летит CHANEL!

Конференция Brands.Fashion.Business – образовательное продолжение масштабного модного проекта Беларуси – Brands Fashion Show. Brands. Fashion. Business – вся цепочка от эскизов до продаж с позиции бизнеса и для бизнеса в рамках одной конференции. В течение одного дня на площадке Falcon Club Бутик Кино пройдут мастер-классы главных инсайдеров модной индустрии и панельные дискуссии с профессионалами рынка в режиме нон-стоп (с перерывом на coffee break, во время которого участники конференции могут переварить полученные знания и задать свои вопросы экспертам).
 

CHANEL (ФРАНЦИЯ)

CHANEL и другие спикеры выступят на Brands.Fashion.Business в Минске«Как улучшить фэшн-бизнес при помощи данных»

Организаторы Brands.Fashion.Business – коммуникационное агентство EffectPromo – продолжают закладывать фундамент в сфере fashion-образования Беларуси и привозить лучших экспертов в своей области. Хедлайнером III практической отраслевой конференции для профессионалов модной индустрии станет Сабрина Менасриа, глава Data, Business Intelligence & Master Data Governance в CHANEL Fragrance & Beauty. 15-летний опыт работы в индустрии косметики и предметов роскоши позволил ей понять, что данные, являясь трансверсальным активом, не могут обеспечить всей своей ценности без сложной связи с людьми и процессами. Разнообразие ее опыта в маркетинге, продажах, финансах, операциях, IТ и технологиях позволило Сабрине иметь глобальный оперативный и стратегический бизнес-взгляд, который важен для разработки и реализации стратегий обработки данных между разными отделами. Будь то новая, цифровая, традиционная или зрелая, каждая компания уникальна. Чтобы быть эффективными, эти стратегии должны быть адаптированы к культуре и ДНК компаний, а не копировать другие. Таким образом можно обнаружить неожиданные зоны роста.

LAMODA (KАЗАХСТАН)

CHANEL и другие спикеры выступят на Brands.Fashion.Business в Минске«Персонализации на сайте и в приложении: как это отражается на операционных показателях»

General Manager Lamoda Kazakhstan (Казахстан) Мольдер Рысалиева не понаслышке знает, как работает крупнейшая корпорация в сфере fashion-ритейла. Ее опыт будет полезен для крупных и мелких брендов, которые стремятся наращивать продажи через Интернет.

L'OFFICIEL HOMMES (УКРАИНА)

CHANEL и другие спикеры выступят на Brands.Fashion.Business в Минске«Взаимодействие брендов и СМИ, создание персонального бренда»

Шеф-редактор модного мужского журнала L'Officiel Hommes (Украина) Алексей Нилов ежедневно работает с крупнейшими брендами и расскажет, как компаниям взаимодействовать со СМИ и использовать личный бренд в продвижении.

 

FASHION CONSULTING GROUP (РОССИЯ)

 CHANEL и другие спикеры выступят на Brands.Fashion.Business в Минске«Основные точки роста современного модного бизнеса»

Наталья Чиченова – руководитель департамента бизнес-технологий Fashion Consulting Group, ведущий эксперт направлений «Франчайзинг» и «Дистрибуция». Практик в области организации розничного бизнеса с нуля, создания и управления розничными сетями с опытом работы в торговле более 32 лет. 12 лет Чиченова проработала на руководящих должностях в корпорации SELA (в том числе – генеральным директором Центрального офиса). На 8-м Всероссийском Конкурсе «Золотые сети 2010» получила награду «Ритейл-менеджер года» за самую высокую эффективность продаж в период экономического кризиса. Экс-советник президента компании Lady & Gentleman CITY. Куратор магистратуры «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды» НИУ ВШЭ. Преподаватель НИУ ВШЭ на программе «Бренд-менеджмент в индустрии моды». Куратор курса «Визуальный мерчандайзинг в индустрии моды» в НИУ ВШЭ.

Имеет многочисленные публикации в изданиях Shoes Report, PROfashion, FashionUnited, Модный магазин, «Генеральный директор», Retail&loyalty и др. Комментирует события fashion рынка для изданий РБК, Ведомости, Коммерсант, Деловой Петербург и др.
 

АГЕНТСТВО NZR И ШКОЛА VITRINISTIKA (БЕЛАРУСЬ)

CHANEL и другие спикеры выступят на Brands.Fashion.Business в Минске«Витринистика 2020: Fashion-индустрия и инфлюенсеры»

Александра Назаркина – руководитель агентства маркетинга и дизайна, эксперт в области оформления витрин. Она ежедневно использует последние тренды витринистики в своей работе и знает, как оформить витрину, которая заставит купить.

 

MEDIACUBE (БЕЛАРУСЬ)

CHANEL и другие спикеры выступят на Brands.Fashion.Business в Минске«Развитие модного бренда в коллаборации с инфлюенсерами»

Дмитрий Радченко, глава креативного департамента в MediaCube, является экспертом по развитию каналов на YouTube, занимается разработкой креативных идей, продюсированием и продвижением рекламных кампаний и некоммерческого контента на YouTube, руководит фестивалями видеоблогеров «Видак».
 

CHANEL и другие спикеры выступят на Brands.Fashion.Business в Минске
Фото: Фото из открытых источников

 

ПРОГРАММА

10.00-11.00 ДМИТРИЙ РАДЧЕНКО

Развитие модного бренда в коллаборации с инфлюенсерами

11.00-12.00 САБРИНА МЕНАСРИА

Как улучшить фэшн-бизнес при помощи данных

12.00-12.30 – кофе-пауза

12.30-13.30 МОЛЬДЕР РЫСАЛИЕВА

Персонализации на сайте и в приложении: как это отражается на операционных показателях

13.30-14.30 НАТАЛЬЯ ЧИНЁНОВА

Основные точки роста современного модного бизнеса

14.30-15.00 кофе-пауза

15.00-16.00 АЛЕКСЕЙ НИЛОВ

Взаимодействие брендов и СМИ, создание персонального бренда

16.00-17.00 АЛЕКСАНДРА НАЗАРКИНА

Витринистика 2020: Fashion-индустрия и инфлюенсеры

Не пропустите главное образовательное мероприятие этой осени в сфере fashion! Билеты на конференцию можно приобрести на сайте BezKassira.by по ссылке.

Партнёры III практической отраслевой конференции для профессионалов модной индустрии Brands. Fashion. Business: ювелирная сеть «Царское Золото», крупнейший в Беларуси интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров Lamoda, автоцентр «ДрайвМоторс» — официальный дилер Nissan в Беларуси, уютный бутик-кинокомплекс Falcon Club Бутик Кино.

CHANEL и другие спикеры выступят на Brands.Fashion.Business в Минске
 

 

 
Теги: Минск
 
 
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27 ноября профессионалы модной индустрии соберутся на III практической отраслевой конференции Brands.Fashion.Business
 
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