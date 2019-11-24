ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жабинке пассажир электрички подрался с кассиром и пытался напасть на милиционеров

25.11.2019 15:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 21 ноября в Жабинке в электричке мужчина затеял драку с кассиром и хотел напасть на милиционера. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, инцидент произошёл в электричке Брест – Барановичи. 45-летний пассажир отказался оплачивать проезд и вступил в словесную перепалку с билетным кассиром. В какой-то момент началась драка, после чего гражданин вышел на станции Жабинка. 

Сотрудники милиции установили личность нарушителя и направились к нему домой. Когда правоохранители вошли в квартиру мужчины, он начал ругаться и взял кухонный нож. Один из милиционеров вынул из кобуры табельное оружие и сделал предупреждение. 

Гражданин остановился, раскаялся и рассказал о случившемся в электричке. Действиям мужчины даётся правовая оценка. Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, появление в общественном месте в нетрезвом виде и нарушение ПДД. 

На прошлой неделе в Шкловском районе мужчина сбежал с «химии». 

Он ранил супругу и попытался напасть на милиционера – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 21 ноября в Жабинке в электричке мужчина затеял драку с кассиром и хотел напасть на милиционера.  Как сообщает УВД Брестского облисполкома,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нойок полил рану Милевского пивом и станцевал с голым задом. Эмоции игроков «Динамо» в раздевалке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика