|
В Жабинке пассажир электрички подрался с кассиром и пытался напасть на милиционеров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 21 ноября в Жабинке в электричке мужчина затеял драку с кассиром и хотел напасть на милиционера.
Как
Сотрудники милиции установили личность нарушителя и направились к нему домой. Когда правоохранители вошли в квартиру мужчины, он начал ругаться и взял кухонный нож. Один из милиционеров вынул из кобуры табельное оружие и сделал предупреждение.
Гражданин остановился, раскаялся и рассказал о случившемся в электричке. Действиям мужчины даётся правовая оценка. Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, появление в общественном месте в нетрезвом виде и нарушение ПДД.
На прошлой неделе в Шкловском районе мужчина сбежал с «химии».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 21 ноября в Жабинке в электричке мужчина затеял драку с кассиром и хотел напасть на милиционера. Как сообщает УВД Брестского облисполкома,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)