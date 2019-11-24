ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске мужчина обвиняется в убийстве беспомощной матери

25.11.2019 14:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске вынесено обвинение мужчине, который подозревался в убийстве своей матери. 

Как сообщает УСК по городу Минску, утром 6 августа в одной из квартир дома по проезду Голодеда было обнаружено тело 53-летней женщины с признаками криминальной смерти. Было установлено, что в квартире проживали мать и сын, 34-летний мужчина был задержан. 

Выяснилось, что в период со 2 по 5 августа гражданин, будучи пьяным, в ходе конфликта избил женщину. Согласно медицинским документам, у потерпевшей было хроническое заболевание тазобедренных суставов и она не могла оказать сопротивление. 

Предварительное расследование показало, что фигурант злоупотреблял алкоголем, нигде не работал. Мужчина обвиняется по статье «Убийство беспомощного с особой жестокостью». Сейчас обвиняемый содержится под стражей. 

Уголовное дело передано в прокуратуру. 

Осенью 2019 года в деревне Кулики Червенского района был убит мужчина. 

В преступлении подозревалась его сожительница – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске вынесено обвинение мужчине, который подозревался в убийстве своей матери.  Как сообщает УСК по городу Минску, утром 6 августа в одной из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в диалоге с ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика