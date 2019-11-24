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В Минске мужчина обвиняется в убийстве беспомощной матери
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске вынесено обвинение мужчине, который подозревался в убийстве своей матери.
Как
Выяснилось, что в период со 2 по 5 августа гражданин, будучи пьяным, в ходе конфликта избил женщину. Согласно медицинским документам, у потерпевшей было хроническое заболевание тазобедренных суставов и она не могла оказать сопротивление.
Предварительное расследование показало, что фигурант злоупотреблял алкоголем, нигде не работал. Мужчина обвиняется по статье «Убийство беспомощного с особой жестокостью». Сейчас обвиняемый содержится под стражей.
Уголовное дело передано в прокуратуру.
Осенью 2019 года в деревне Кулики Червенского района был убит мужчина.
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Новости Беларуси. В Минске вынесено обвинение мужчине, который подозревался в убийстве своей матери. Как сообщает УСК по городу Минску, утром 6 августа в одной из...
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