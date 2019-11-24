Наталья Цилинская: «3 часа депрессии, и я в строю. Можно и поплакать. Из женщины со слезами выходит яд»

Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы создаёте впечатление сильной, волевой женщины, которая взвалила на себя какие-то обязательства, и вот тащит, тащит и тащит. До конца, до победы. А бывают моменты, когда Вы становитесь слабой или Вам хочется стать слабой, и просто поплакать?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:

Да. Бывают.

Вадим Щеглов:

И что делаете тогда?





Наталья Цилинская:

3 часа депрессии, и я в строю. Ну, конечно, можно и поплакать. Во-первых, из женщины со слезами выходит яд. Поэтому женщины живут дольше мужчин. Потому что мы плачем. Поэтому, конечно я, как любая женщина, могу поплакать. Я, вообще, очень сентиментальна на самом деле. Я всегда плачу, когда смотрю какой-то трогательный фильм или читаю книгу.