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Наталья Цилинская: «3 часа депрессии, и я в строю. Можно и поплакать. Из женщины со слезами выходит яд»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
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Наталья Цилинская: «3 часа депрессии, и я в строю. Можно и поплакать. Из женщины со слезами выходит яд»
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы создаёте впечатление сильной, волевой женщины, которая взвалила на...
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