|
Наталья Цилинская: «Зависимость осталась, конечно, от побед. Но я теперь пытаюсь её реализовать через своих спортсменов»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наталья Цилинская: «Зависимость осталась, конечно, от побед. Но я теперь пытаюсь её реализовать через своих спортсменов»
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы возглавляете Федерацию, Республиканский центр по подготовке...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)