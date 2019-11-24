ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наталья Цилинская: «Зависимость осталась, конечно, от побед. Но я теперь пытаюсь её реализовать через своих спортсменов»

25.11.2019 14:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы возглавляете Федерацию, Республиканский центр по подготовке спортсменов. А как же сам спорт, как же этот адреналин?

Наталья Цилинская: «Зависимость осталась, конечно, от побед. Но я теперь пытаюсь её реализовать через своих спортсменов»

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Во! Выше крыши! Потому что жизнь же штука такая, это же спорт. У кого-то он просто более грациозный, а у кого-то всё на скорости. Поэтому если ты не расслабляешься, не останавливаешься, то адреналина хватает. Каждый день и на каждом шагу вне зависимости – в спорте ты непосредственно или нет. Зависимость осталась, конечно, от побед. Но я теперь пытаюсь её реализовать через своих спортсменов. Потому что хочется, чтобы спорт выигрывал.

Я когда выходила на старт, меня никогда не устраивало никакое место, кроме первого. И хочется, я тоже пытаюсь добиться от своих спортсменов.

Люди в материале: Наталья Цилинская
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы возглавляете Федерацию, Республиканский центр по подготовке...
 
Новости дня
Новости разные
 
Около нуля и снег – погода в Горках на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика