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«Динамо-Брест» – чемпион Беларуси по футболу. Вот как Диего Марадона поздравил команду
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Брестское «Динамо» празднует победу в чемпионате Беларуси по футболу. Накануне команда обыграла «Витебск» со счетом 1:0. Таким образом прервалась многолетняя победная серия борисовского БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С первым чемпионством футбольный клуб «Динамо-Брест» поздравил легенда мирового футбола Диего Марадона.
Диего Марадона:
Напомним, в мае 2018 года Марадона стал председателем правления брестского «Динамо» и даже посетил один из матчей команды.
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Новости Беларуси. Брестское «Динамо» празднует победу в чемпионате Беларуси по футболу. Накануне команда обыграла «Витебск» со счетом 1:0. Таким образом прервалась...
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