|
В Гродненском районе мужчина съехал в кювет на самодельном тракторе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 ноября около двух часов дня в Гродненском районе перевернулся самодельный трактор с прицепом.
Как
Водитель получил открытую ЧМТ и был доставлен в больницу. На следующий день пациент скончался.
У мужчины не было водительского удостоверения соответствующей категории, а трактор не был зарегистрирован.
На прошлой неделе в Могилёвском районе столкнулись микроавтобус и трактор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 23 ноября около двух часов дня в Гродненском районе перевернулся самодельный трактор с прицепом. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)