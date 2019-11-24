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В Гродненском районе мужчина съехал в кювет на самодельном тракторе

25.11.2019 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 ноября около двух часов дня в Гродненском районе перевернулся самодельный трактор с прицепом. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в деревне Рынковцы 34-летний местный житель двигался по дороге на тракторе. В какой-то момент транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. 

В Гродненском районе мужчина съехал в кювет на самодельном тракторе
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Водитель получил открытую ЧМТ и был доставлен в больницу. На следующий день пациент скончался. 

У мужчины не было водительского удостоверения соответствующей категории, а трактор не был зарегистрирован. 

На прошлой неделе в Могилёвском районе столкнулись микроавтобус и трактор. 

Два человека погибли – здесь подробности

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Новости Беларуси. 23 ноября около двух часов дня в Гродненском районе перевернулся самодельный трактор с прицепом.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
 
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