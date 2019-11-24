Синоптики обещают гололед и мокрый снег

Белорусские синоптики обещают на этой неделе изменение погоды: если в понедельник было морозно и слегка припорошило снегом, то уже к середине недели мороз ослабнет, а снега станет заметно больше.

Как сообщает Белгидрометцентр, в начале недели существенных осадков не прогнозируется, а температура сохранится довольно низкой. К середине недели ожидается потепление, которое принесет более обильные осадки: ожидается мокрый снег, гололед, туманы и дожди.

Уже во вторник местами потеплеет до +3, хотя ночью сохранится мороз -7-10 градусов. В среду ночью также будет морозно, днем - до +1, туманы и гололед. В четверг ожидаются более обильные осадки: дожди, мокрый снег, возможны туманы и гололед, днем температура повысится до +5-7 градусов. Похожая погода ожидается и в пятницу с субботой, а вот в первый день зимы в страну вернутся морозы: днем местами до минус 4, ночью - до минус 7 градусов.