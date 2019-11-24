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«Одного парня страшно было переносить». Что известно о крупной утренней аварии с автобусом под Речицей

25.11.2019 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пострадавшие в ДТП под Речицей возвращались из Москвы. Что еще известно об утренней аварии с участием МАЗа и автобуса в Речицком районе?


Автобус принадлежит туристическо-транспортной компании «Грандавто». Он совершал рейс из Москвы в Гомель. Все пассажиры — мужчины, жители Гомеля и Гомельской области, возвращались домой с заработков.

Александр оказался на месте ДТП спустя пару минут. Говорит, что все произошло в 7.30, было еще темно.

— Водитель МАЗа выбрался из кабины сам, а в автобусе был хаос, кусты и деревья мешали людям выбираться. Всего в автобусе я насчитал 4 человека. Одного парня страшно было переносить — весь поломан. Положили у автобуса. Он даже на вопросы не отвечал, хоть бы выжил. Он один такой тяжелый был там, — рассказывает Александр.

По официальной информации, в аварии получили травмы шесть человек: три пассажира и два водителя автобуса, а также водитель грузового автомобиля. Всех их отвезли в Речицкую ЦРБ. После оказания медицинской помощи двоих отпустили домой. О состоянии четверых ничего не известно.


Напомним, утром 25 ноября на трассе Р82 недалеко от деревни Солтаново столкнулись МАЗ и автобус. Оба транспортных средства оказались в кювете. По предварительной информации, 56-летний водитель грузового автомобиля выехал со стороны деревни Солтаново и ехал по полосе разгона. При перестроении он столкнулся с ехавшим со стороны Светлогорска в направлении Речицы в попутном направлении автобусом под управлением 58-летнего водителя.

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Теги: Гомель
 
 
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