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«Одного парня страшно было переносить». Что известно о крупной утренней аварии с автобусом под Речицей
Источник материала: Tut.by
Пострадавшие в ДТП под Речицей возвращались из Москвы. Что еще известно об
Автобус принадлежит туристическо-транспортной компании «Грандавто». Он совершал рейс из Москвы в Гомель. Все пассажиры — мужчины, жители Гомеля и Гомельской области, возвращались домой с заработков.
Александр оказался на месте ДТП спустя пару минут. Говорит, что все произошло в 7.30, было еще темно.
— Водитель МАЗа выбрался из кабины сам, а в автобусе был хаос, кусты и деревья мешали людям выбираться. Всего в автобусе я насчитал 4 человека. Одного парня страшно было переносить — весь поломан. Положили у автобуса. Он даже на вопросы не отвечал, хоть бы выжил. Он один такой тяжелый был там, — рассказывает Александр.
По официальной
Напомним, утром 25 ноября на трассе Р82 недалеко от деревни Солтаново столкнулись МАЗ и автобус. Оба транспортных средства оказались в кювете. По предварительной информации, 56-летний водитель грузового автомобиля выехал со стороны деревни Солтаново и ехал по полосе разгона. При перестроении он столкнулся с ехавшим со стороны Светлогорска в направлении Речицы в попутном направлении автобусом под управлением 58-летнего водителя.
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«Одного парня страшно было переносить». Что известно о крупной утренней аварии с автобусом под Речицей
По официальной информации, в аварии получили травмы шесть человек.
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