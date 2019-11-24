Угадайте, что они делают: рыбаки из Бурятии сняли необычное видео

Источник материала: Tut.by

В Бурятии два рыбака придумали крайне необычный способ провести время. Для этого им потребовалась всего пара вещей: ледовый бур и сила собственных ног. Результат превзошел все ожидания, но повторять это мы бы не советовали. Посмотрите, что придумали рыбаки.

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