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Угадайте, что они делают: рыбаки из Бурятии сняли необычное видео
Источник материала: Tut.by
В Бурятии два рыбака придумали крайне необычный способ провести время. Для этого им потребовалась всего пара вещей: ледовый бур и сила собственных ног. Результат превзошел все ожидания, но повторять это мы бы не советовали. Посмотрите, что придумали рыбаки.
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Повторять такое мы бы никому не советовали.
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