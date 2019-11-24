Беларуские выпускники выплатили $250 тысяч за то, что не прошли распределение

Источник материала: KYKY

Прокуроры Брестской области взыскали больше полумиллиона рублей с выпускников вузов и ссузов, пишет «Брестская газета». Дело в том, что бывшие студенты не отработали установленное время по распределению. Кто-то не приехал на работу, а кого-то уволили.

Прокуратура привела несколько примеров. Так, с выпускницы государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства, которую распределили работать поваром и которая не приехала на место работы, взыскали около девяти тысяч рублей.

Еще с одной выпускницы, которая приехала по распределению, но через месяц была уволена за прогулы без уважительных причин, через суд в доход государства взыскали 12,6 тысячи рублей.

В общей сложности выпускники выплатили свыше 509 тысяч рублей. Все иски – а их было 131 – удовлетворили в полном объеме.

Это вообще законно?

Согласно Кодексу об образовании, специалист (рабочий, служащий) при наступлении таких обстоятельств в течение полугода может добровольно вернуть деньги, затраченные на его обучение. Как правило, выпускники отказывались это делать. Тогда прокуроры подавали в суд иски о взыскании расходов на обучении. И молодым специалистам приходилось возмещать не только стоимость обучения, но и судебные расходы.