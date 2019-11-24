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Беларуские выпускники выплатили $250 тысяч за то, что не прошли распределение
Источник материала: KYKY>
Прокуроры Брестской области взыскали больше полумиллиона рублей с выпускников вузов и ссузов,
Прокуратура привела несколько примеров. Так, с выпускницы государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства, которую распределили работать поваром и которая не приехала на место работы, взыскали около девяти тысяч рублей.
Еще с одной выпускницы, которая приехала по распределению, но через месяц была уволена за прогулы без уважительных причин, через суд в доход государства взыскали 12,6 тысячи рублей.
В общей сложности выпускники выплатили свыше 509 тысяч рублей. Все иски – а их было 131 – удовлетворили в полном объеме.
Это вообще законно?
Согласно Кодексу об образовании, специалист (рабочий, служащий) при наступлении таких обстоятельств в течение полугода может добровольно вернуть деньги, затраченные на его обучение. Как правило, выпускники отказывались это делать. Тогда прокуроры подавали в суд иски о взыскании расходов на обучении. И молодым специалистам приходилось возмещать не только стоимость обучения, но и судебные расходы.
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Прокуроры Брестской области взыскали больше полумиллиона рублей с выпускников вузов и ссузов, пишет «Брестская газета». Дело в том, что бывшие студенты не...
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