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Белорусский рубль сдал к доллару, евро и российскому рублю
25.11.2019 16:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.myseldon.com
В результате торгов 25 ноября белорусский рубль ослаб к трем основным валютам.
Доллар подорожал на 0,0102 рубля, курс составил 2,0603 за доллар. Евро вырос на 0,0006 рубля до 2,2691 рубля за 1 евро. Российский рубль подорожал на 0,0098, курс составил 3,2314 белорусских рубля за 100 российских.
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В результате торгов 25 ноября белорусский рубль ослаб к трем основным валютам.
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