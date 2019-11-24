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Макей попросил ОБСЕ не только критиковать, но и хвалить белорусские выборы
Источник материала: БДГ
Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей отметил, что международные наблюдатели должны сочетать в своей оценке выборов в Беларуси критику с похвалой, а наблюдатели, которые представляют миссию, не должны, по мнению Макея, относится к стране предвзято.
Владимир Макей отметил, что участвующие в наблюдении за выборами представители ОБСЕ могли бы не только критиковать выборный процесс, но и отмечать в своих докладах положительные стороны. Дипломат подчеркнул, что наблюдатели не могут предвзято относиться к стране, где работают на выборах.
«Назначать на такие важные посты, как руководитель наблюдательной миссии, людей с заведомо предвзятыми взглядами по отношению к той или иной стране, в данном случае Беларуси, нельзя. Если руководитель миссии приезжает в страну, это должна быть персона, к которой не должно быть претензий со стороны того или иного государства», - цитирует министра
При этом глава МИД подтвердил намерение Беларуси и далее налаживать диалог с западными партнерами и выразил надежду на положительный исход сотрудничества по всем вопросам.
Напомним, что парламентские выборы
В Европейском парламенте также
Госдепартамент Соединенных Штатов признал мирное проведение парламентских выборов Беларуси, но
Ранее в комментарии МИД на оценку выборов в Беларуси миссией ОБСЕ
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Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей отметил, что международные наблюдатели должны сочетать в своей оценке выборов в Беларуси критику с...
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