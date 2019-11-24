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Макей попросил ОБСЕ не только критиковать, но и хвалить белорусские выборы

25.11.2019 16:13 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей отметил, что международные наблюдатели должны сочетать в своей оценке выборов в Беларуси критику с похвалой, а наблюдатели, которые представляют миссию, не должны, по мнению Макея, относится к стране предвзято.

Владимир Макей отметил, что участвующие в наблюдении за выборами представители ОБСЕ могли бы не только критиковать выборный процесс, но и отмечать в своих докладах положительные стороны. Дипломат подчеркнул, что наблюдатели не могут предвзято относиться к стране, где работают на выборах.

«Назначать на такие важные посты, как руководитель наблюдательной миссии, людей с заведомо предвзятыми взглядами по отношению к той или иной стране, в данном случае Беларуси, нельзя. Если руководитель миссии приезжает в страну, это должна быть персона, к которой не должно быть претензий со стороны того или иного государства», - цитирует министра БЕЛТА. Макей также отметил, что Беларусь намерена отправить в ОБСЕ свои комментарии по повою  работы миссии на выборах.

При этом глава МИД подтвердил намерение Беларуси и далее налаживать диалог с западными партнерами и выразил надежду на положительный исход сотрудничества по всем вопросам.

Напомним, что парламентские выборы состоялись в Беларуси 17 ноября. Оценка выборов со стороны миссии ОБСЕ была низкой: там отметили многочисленные нарушения со стороны властей, ущемление прав оппозиции, недобросовестный процесс подсчета и сбора голосов. Как заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, на выборах не соблюдались основные свободы, а на досрочном голосовании не была гарантирована объективность процесса.
 
В Европейском парламенте также раскритиковали прошедшие в Беларуси парламентские выборы, отметив неспособность властей страны проводить такого кампании в соответствии с международными стандартами и свободами.
 
Госдепартамент Соединенных Штатов признал мирное проведение парламентских выборов Беларуси, но выразил озабоченность и тревогу по поводу их результата.

Ранее в комментарии МИД на оценку выборов в Беларуси миссией ОБСЕ говорилось о том, что что миссии ОБСЕ, «как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов».

 
 
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Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей отметил, что международные наблюдатели должны сочетать в своей оценке выборов в Беларуси критику с...
 
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