Макей попросил ОБСЕ не только критиковать, но и хвалить белорусские выборы

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей отметил, что международные наблюдатели должны сочетать в своей оценке выборов в Беларуси критику с похвалой, а наблюдатели, которые представляют миссию, не должны, по мнению Макея, относится к стране предвзято.

Владимир Макей отметил, что участвующие в наблюдении за выборами представители ОБСЕ могли бы не только критиковать выборный процесс, но и отмечать в своих докладах положительные стороны. Дипломат подчеркнул, что наблюдатели не могут предвзято относиться к стране, где работают на выборах.

«Назначать на такие важные посты, как руководитель наблюдательной миссии, людей с заведомо предвзятыми взглядами по отношению к той или иной стране, в данном случае Беларуси, нельзя. Если руководитель миссии приезжает в страну, это должна быть персона, к которой не должно быть претензий со стороны того или иного государства», - цитирует министра БЕЛТА . Макей также отметил, что Беларусь намерена отправить в ОБСЕ свои комментарии по повою работы миссии на выборах.

При этом глава МИД подтвердил намерение Беларуси и далее налаживать диалог с западными партнерами и выразил надежду на положительный исход сотрудничества по всем вопросам.

состоялись в Беларуси 17 ноября. Оценка выборов со стороны миссии ОБСЕ была низкой: там отметили многочисленные нарушения со стороны властей, ущемление прав оппозиции, недобросовестный процесс подсчета и сбора голосов. Как заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, на выборах не соблюдались основные свободы, а на досрочном голосовании не была гарантирована объективность процесса. Напомним, что парламентские выборыв Беларуси 17 ноября. Оценка выборов со стороны миссии ОБСЕ была низкой: там отметили многочисленные нарушения со стороны властей, ущемление прав оппозиции, недобросовестный процесс подсчета и сбора голосов. КакСпециальный координатор ОБСЕна выборах не соблюдались основные свободы, а на досрочном голосовании не была гарантирована объективность процесса.

раскритиковали прошедшие в Беларуси парламентские выборы, отметив неспособность властей страны проводить такого кампании в соответствии с международными стандартами и свободами. В Европейском парламенте такжепрошедшие в Беларуси парламентские выборы, отметив неспособность властей страны проводить такого кампании в соответствии с международными стандартами и свободами.

выразил озабоченность и тревогу по поводу их результата. Госдепартамент Соединенных Штатов признал мирное проведение парламентских выборов Беларуси, ноозабоченность и тревогу по поводу их результата.