Белагропромбанк привлек очередную кредитную линию Европейского инвестиционного банка для поддержки малого и среднего предпринимательства в Беларуси

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Соглашение о предоставлении банку новой кредитной линии в размере 20 млн. евро сроком на 6 лет подписано заместителем Председателя Правления Белагропромбанка Сергеем Чугаем и вице-президентом ЕИБ Лилианой Павловой.

Белагропромбанка по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь. Новые кредитные ресурсы Европейского инвестиционного банка являются очередным шагом на пути реализации ключевого направления долгосрочной стратегиипо поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря успешной работе команды банка с ЕИБ в рамках первого соглашения о предоставлении кредитной линии, подписанного в ноябре 2018 года. Ресурсы ЕИБ в общем объеме 50 млн. евро были получены Белагропромбанком в феврале 2019 года и за короткий срок были в полном объеме использованы на кредитование порядка 150 реальных проектов малого и среднего бизнеса. Банк в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, что и позволяет вести диалог с международными кредиторами о реализации новых совместных проектов.