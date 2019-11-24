ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белагропромбанк привлек очередную кредитную линию Европейского инвестиционного банка для поддержки малого и среднего предпринимательства в Беларуси

25.11.2019 15:00 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Белагропромбанк привлек очередную кредитную линию Европейского инвестиционного банка для поддержки малого и среднего предпринимательства в Беларуси
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Соглашение о предоставлении банку новой кредитной линии в размере 20 млн. евро сроком на 6 лет подписано заместителем Председателя Правления Белагропромбанка Сергеем Чугаем и вице-президентом ЕИБ Лилианой Павловой.

Новые кредитные ресурсы Европейского инвестиционного банка являются очередным шагом на пути реализации ключевого направления долгосрочной стратегии Белагропромбанка по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря успешной работе команды банка с ЕИБ в рамках первого соглашения о предоставлении кредитной линии, подписанного в ноябре 2018 года. Ресурсы ЕИБ в общем объеме 50 млн. евро были получены Белагропромбанком в феврале 2019 года и за короткий срок были в полном объеме использованы на кредитование порядка 150 реальных проектов малого и среднего бизнеса. Банк в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, что и позволяет вести диалог с международными кредиторами о реализации новых совместных проектов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 ноября 2019 года состоялась торжественная церемония подписания уже второго кредитного соглашения между ОАО Белагропромбанк и Европейским инвестиционным банком.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске мужчина обвиняется в убийстве беспомощной матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика