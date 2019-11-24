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Белагропромбанк привлек очередную кредитную линию Европейского инвестиционного банка для поддержки малого и среднего предпринимательства в Беларуси
Источник материала: Myfin
Соглашение о предоставлении банку новой кредитной линии в размере 20 млн. евро сроком на 6 лет подписано заместителем Председателя Правления Белагропромбанка Сергеем Чугаем и вице-президентом ЕИБ Лилианой Павловой.
Новые кредитные ресурсы Европейского инвестиционного банка являются очередным шагом на пути реализации ключевого направления долгосрочной стратегии
Реализация данного проекта стала возможной благодаря успешной работе команды банка с ЕИБ в рамках первого соглашения о предоставлении кредитной линии, подписанного в ноябре 2018 года. Ресурсы ЕИБ в общем объеме 50 млн. евро были получены Белагропромбанком в феврале 2019 года и за короткий срок были в полном объеме использованы на кредитование порядка 150 реальных проектов малого и среднего бизнеса. Банк в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, что и позволяет вести диалог с международными кредиторами о реализации новых совместных проектов.
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Белагропромбанк привлек очередную кредитную линию Европейского инвестиционного банка для поддержки малого и среднего предпринимательства в Беларуси
22 ноября 2019 года состоялась торжественная церемония подписания уже второго кредитного соглашения между ОАО Белагропромбанк и Европейским инвестиционным банком.
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