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Сломал турник на глазах майора. Парень из Кобрина избавился от ожирения ради службы в ВДВ

25.11.2019 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Реальный ЗОЖ»: белорусы рассказывают о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу — и считают, во сколько это обошлось. О своем опыте написал 24-летний Кирилл Троцкий. Он работает оператором станка с ПУ, учится на заочном, живет в Кобрине. Парень избавился от ожирения ради ВДВ, но за время службы снова набрал вес — и только после дембеля сумел избавиться от 20 кг и изменить себя. «Кобрин в 40 км от Бреста — запомните, эта информация понадобится нам позже», — так начал он свой рассказ.

Мы продлили срок приема конкурсных историй! Чтобы поучаствовать, присылайте до 2 декабря свою фотографию, а также развернутую историю на адрес: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Реальный ЗОЖ». Не забудьте оставить свои контактные данные: ФИО, город, мобильный телефон. Правила читайте по ссылке.


Фото: из личного архива героя. Так менялся Кирилл с ноября 2018 года по март 2019 года

«В 14 лет у меня была первая степень ожирения»

— Честно говоря, я не помню, когда был худым — или нормального телосложения. Набирать вес начал в детстве: думаю, это отчасти связано с тем, что я бросил занятия плаваньем из-за трудностей с учебой.

К первому походу в военкомат в 14 лет у меня была первая степень ожирения. Это, как не крути, влияет на тебя: дети обращают на такое внимание. Правда, я себя считаю толстокожим человеком — для меня все было не так уж плохо.


Фото: из личного архива героя. Кирилл слева, 2012 год

Я отучился в школе, в 2015 году закончил Брестский государственный политехнический колледж. Мой вес был 87−92 кг (при росте 175 см) — но все-таки это было отличное время, и я всегда вспоминаю его с улыбкой.

Закончил колледж — по распределению попал слесарем на одно из брестских предприятий. Думаю, с этого момента начался мой путь к изменениям. На тот момент мне стукнуло 20 лет: начали тягать в военкомат. Первую отсрочку я получил из-за лишнего веса, вторую — из-за подозрения на гинекомастию. После обследования оказалось, что проблема, опять же, в лишнем весе. Врачи сказали, нужно худеть.

Мой первый мотиватор для похудения: заказ с AliExpress на «черную пятницу»


Фото: из личного архива героя. Кирилл в июле 2016 года

Я решил начать бегать: услышал, что это самый эффективный способ тратить калории. На тот момент денег у меня не водилось вовсе: на отработке по распределению априори большой зарплаты не предлагают. Кроме этого, я поступил в Брестский государственный технический университет на платное заочное. Так что с лета 2016 года я начал откладывать деньги, чтобы купить себе кроссовки, термокостюм и фитнес-браслет.

Браслет покупал сугубо для мотивации, на тот момент это был интересный новый гаджет: надеялся, что с такой приблудой я сразу стану бегуном. Дождавшись скидок на «черную пятницу», купил на AliExpress себе кроссовки за 33 доллара и термокостюм за 28 долларов (позже узнал, что это был костюм для велосипедистов). И да, фитнес браслет за 48 долларов — Xiaomi mi band 2, эта малютка до сих пор со мной.

И я вам скажу, что именно эти новенькие красивые вещи (плюс беспроводные наушники за 25 долларов) заставили меня в феврале 2017 года начать регулярно бегать. Только в феврале! Потому что, если заказываешь в «черную пятницу», товар идет к тебе ну очень уж медленно. Покупки действительно мотивируют заниматься — возможно, пытаешься доказать себе, что потратил деньги не зря. Если до февраля я делал по три пробежки в месяц, то с появлением «плюшек» из китайского магазина я тренировался по 10−15 раз в месяц.

Мой второй мотиватор для похудения: служить в ВДВ

Кстати, забыл посвятить вас в свой план! Сейчас расскажу. Появился он как раз после обследования на гинекомастию (от греч. — женская грудь) — это доброкачественное увеличение молочных (грудных) желез у мужчин. Оказалось, я просто жирный. И вот тогда я решил убить двух зайцев одним выстрелом. Я хотел попасть в ВДВ, и на то было две причины. Я приведу себя в форму: говорят, там очень сильно гоняют. А еще исполню давнюю мечту прыгнуть с парашютом — ну и разберусь со страхом высоты. Для этого нужно было из группы с 1-ой степенью ожирения попасть в группу с 1-ой степенью годности. Иначе мне светили ракетные войска.

Можно сказать, что это стало моим вторым мотиватором. Чем ближе был призыв мая 2017 года, тем яснее я понимал, что не соответствую необходимым параметрам. За зиму 2016−2017 года на здоровом питании из каш и вареного гороха с мясом я разлезся до тушки в 101 кг при росте в 176 см. Узнал о том, что так себя запустил, я опять же в начале февраля 2017 года в военкомате, куда ходил на медосмотр перед призывом. Честно говоря, меня ошарашило трехзначное число на весах.

Как я сбросил 10 кг и подтянулся 11 раз


Фото: из личного архива героя. Кирилл в марте 2017 года

Как я уже говорил, в феврале я начал бегать. Было очень тяжело: пробегал один, два километра и после этого полкилометра шел пешком. Благо, проблем с коленями не появилось — после семи лет отсиживания попы мой средний темп был 7−8 минут на километр. Но я регулярно пробегал от 2 до 5 километров, невзирая на погоду или время суток. Бывало, приходил с работы, сразу засыпал, просыпался после 23 часов — и шел бегать. Ел я все те же каши и вареный горох с мясом. К апрелю я уже стабильно бегал 5 км и даже два раза пробежал 10 км. Кстати, мой средний темп тоже увеличился.

В том же месяце попал я на комиссию в военкомат. После небольших уговоров поставили мне первую группу годности: я на тот момент скинул 10 кг. Мой вес был 91 кг, а для первой группы нужно было 90 кг.

Тогда же приехали на смотрины товарищи из военной части. Попал я туда на удачу. Я знал, для того, чтобы попасть в ВДВ, мне нужно научится подтягиваться раз 10−15. Поэтому каждый раз после пробежки я выжимал из себя сколько мог подтягиваний, но мой максимум был 6−7 раз. И вот я прихожу в кабинет на отбор и начинаю просить, чтобы они меня взяли. Говорю, что бегаю и т.д. А там сидит майор, сидит и смотрит на меня. Говорит: «Иди на турник!» Турник в дверном проеме был. Подхожу я к турнику, хватаюсь за него, тянусь вверх — и опа, ухожу вместе с турником в руках в сторону пола. Посмеялись они надо мной, теленочком, которого турник не держит, — и все-таки майор турник закрепил и сказал пробовать еще раз. На адреналине я подтянулся 11 раз. Все смотрели на меня с явным удивлением. Так я добился своего и уже в мае уехал в Марьину горку убивать двух зайцев.

Почему в армии не удалось похудеть — и что помогло сбросить кг дома


Фото: из личного архива героя. Лето 2017 года

О службе в армии много говорить не буду. Вторую цель я выполнил — мечта исполнилась. А вот сбросить вес оказалось проблемой. Не то чтобы вовсе безуспешно, но и не совсем хорошо. Дело в том, что в армии очень хорошо кормят. Ну, по крайней мере, в этой части. Не в смысле, что там еда очень вкусная — я про энергетическую ценность. И вышло, что я за первых полтора месяца в армии скинул вес до 80 кг, а потом организм перестроился — и к дембелю я вернул свои 90 кг.

Когда я оказался дома, желание избавиться от лишнего веса у меня было огромное. А еще появились проблемы с ногами — травма голеностопа. Старался нагружать свой организм другими упражнениями: отжимался, качал пресс. Как только нога успокоилась, пошел на пробежку. Кстати, в тех же кроссовках, что и перед армией! Мотивировал меня сбросить вес мой друг: пока я строил гениальные планы и служил, он скинул около 30 кг. Зовут его Андрей Пролиско (передаю тебе привет и благодарность!).


Фото: из личного архива героя

Начал бегать почти каждый день — 10 км. В питании набрался армейских привычек: стараюсь каждый день съедать одно яйцо, на завтрак хлопья с молоком, на обед каша с мясом и салат. Ужин стараюсь делать легким или пропускаю вовсе. Понемногу к этой нагрузке начал добавлять утреннюю зарядку в 30−50 минут и утренний контрастный душ. И так с ноября 2018 по март 2019 я скинул 20 кг!

Похудение сильно меня изменило. Поднялась самооценка, появилось желание добиваться поставленных целей. Я начал изучать иностранный, на пробежках слушать аудиокниги. Знакомые писали: мой прогресс тоже многих мотивировал.


Фото: из личного архива героя. Кирилл в сентябре 2019 года

Помните, я начал с того, что от Кобрина до Бреста чуть больше 40 км? Так вот, я поставил себе цель и добежал из Кобрина в Брест. Начал ходить еще и в бассейн, хотел бы попробовать себя в триатлоне… Ладно, что-то я захвастался! Вот что хочу сказать: ребята, саморазвивайтесь, идите к поставленным целям и любите себя — это главное. Всем удачи!

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Теги: Брест
 
 
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Парень избавился от ожирения ради ВДВ, но за время службы снова набрал вес - и только после дембеля сумел избавиться от 20 кг и изменить себя.
 
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