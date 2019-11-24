Минсктранс опровергает проездные на полтора часа: возможно, будут на 30 и 60 минут

Минск-Новости » на предприятии, такие проездные дадут возможность неограниченного количества пересадок на любой вид наземного транспорта в течение оплаченного времени. Как сообщили «» на предприятии, такие проездные дадут возможность неограниченного количества пересадок на любой вид наземного транспорта в течение оплаченного времени.





Правда, стоимость билетов пока не просчитывалась, ничего неизвестно на данный момент и о сроках нововведения.





При наличии технической возможности краткосрочные проездные будут записываться на карты БСК. В противном случае это будут билеты на бумажном носителе.









Вместе с тем на предприятии подчеркнули, что введение проездного документа на полтора часа с возможностью неограниченного количества пересадок, о котором сообщили ранее некоторые СМИ, не планируется.