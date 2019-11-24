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Минсктранс опровергает проездные на полтора часа: возможно, будут на 30 и 60 минут

25.11.2019 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В «Минсктрансе» прорабатывают возможность введения краткосрочных билетов для оплаты проезда в городском общественном транспорте на 30 и 60 мин.

Как сообщили «Минск-Новости» на предприятии, такие проездные дадут возможность неограниченного количества пересадок на любой вид наземного транспорта в течение оплаченного времени. 

Правда, стоимость билетов пока не просчитывалась, ничего неизвестно на данный момент и о сроках нововведения.

При наличии технической возможности краткосрочные проездные будут записываться на карты БСК. В противном случае это будут билеты на бумажном носителе.


Вместе с тем на предприятии подчеркнули, что введение проездного документа на полтора часа с возможностью неограниченного количества пересадок, о котором сообщили ранее некоторые СМИ, не планируется.
 
Теги: Минск
 
 
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В «Минсктрансе» прорабатывают возможность введения краткосрочных билетов для оплаты проезда в городском общественном транспорте на 30 и 60 мин.
 
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