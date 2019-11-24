|
Минсктранс опровергает проездные на полтора часа: возможно, будут на 30 и 60 минут
Источник материала: Партизан
В «Минсктрансе» прорабатывают возможность введения краткосрочных билетов для оплаты проезда в городском общественном транспорте на 30 и 60 мин.
Как сообщили «
Правда, стоимость билетов пока не просчитывалась, ничего неизвестно на данный момент и о сроках нововведения.
При наличии технической возможности краткосрочные проездные будут записываться на карты БСК. В противном случае это будут билеты на бумажном носителе.
Вместе с тем на предприятии подчеркнули, что введение проездного документа на полтора часа с возможностью неограниченного количества пересадок, о котором сообщили ранее некоторые СМИ, не планируется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В «Минсктрансе» прорабатывают возможность введения краткосрочных билетов для оплаты проезда в городском общественном транспорте на 30 и 60 мин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)