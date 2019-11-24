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Не дожидаясь судебных исполнителей: организаторы Дня Воли-2019 оплатили "работу" милиции

25.11.2019 16:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы Дня Воли, который прошел 24 марта 2019 года в Киевском сквере Минска, выплатили штраф за якобы оказание услуг милиции. Общая сумма расходов (судебные, оплата услуг милиции) составила 8413 рублей.



Об этом «Белорусскому партизану» сообщил председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов, который выступал также в роли организатора. Каждая организация (ОГП, БХД, БСДП и движение «За свабоду») внесла свою пропорциональную часть.

- Тянуть уже было некуда. Со следующего дня работой бы начали заниматься судебные исполнители, а это еще +10% от суммы взыскания. Кому нужны сюжеты и картинки, как ломятся в дверь с желанием описать все имущество? – задается риторическим вопросом Игорь Борисов. - К сожалению, мы использовали все возможности, чтобы оспорить некачественные услуги милиции и похищение наших активистов во время митинга-концерта. 

Мы привлекали внимание к тому, что услуги милиции уже оплачены за счет наших с вами налогов, однако это все оказалось напрасным делом. Нас штрафовали только за то, что законом предусмотрена оплата услуг милиции в течение 10 дней, а оспорить договор нет никакой возможности. 

В ІТ-стране милиция не позаботилась, чтобы оплату можно было сделать через ЕРИП, так как не было такого назначения платежа в системе, что стоило нам дополнительные 160 рублей и которые пошли банку.
 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы Дня Воли, который прошел 24 марта 2019 года в Киевском сквере Минска, выплатили штраф за якобы оказание услуг милиции. Общая сумма расходов (судебные,...
 
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