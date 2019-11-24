







Об этом «Белорусскому партизану» сообщил председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов, который выступал также в роли организатора. Каждая организация (ОГП, БХД, БСДП и движение «За свабоду») внесла свою пропорциональную часть.





- Тянуть уже было некуда. Со следующего дня работой бы начали заниматься судебные исполнители, а это еще +10% от суммы взыскания. Кому нужны сюжеты и картинки, как ломятся в дверь с желанием описать все имущество? – задается риторическим вопросом Игорь Борисов. - К сожалению, мы использовали все возможности, чтобы оспорить некачественные услуги милиции и похищение наших активистов во время митинга-концерта.





Мы привлекали внимание к тому, что услуги милиции уже оплачены за счет наших с вами налогов, однако это все оказалось напрасным делом. Нас штрафовали только за то, что законом предусмотрена оплата услуг милиции в течение 10 дней, а оспорить договор нет никакой возможности.





В ІТ-стране милиция не позаботилась, чтобы оплату можно было сделать через ЕРИП, так как не было такого назначения платежа в системе, что стоило нам дополнительные 160 рублей и которые пошли банку.



