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Кража века: сокровищницу саксонских королей в Дрездене обокрали на миллиард евро

25.11.2019 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из сокровищницы саксонских королей «Зеленый свод» в Дрездене были украдены экспонаты общей стоимостью на миллиард евро.

Речь идет о бриллиантах и антикварных украшениях. По данным издания Bild, это может стать самой крупной кражей произведений искусства за всю послевоенную историю.

По информации издания, около пяти утра в понедельник, 25 ноября, воры обесточили музей путем поджога трансформатора, тем самым отключив и сигнализацию, а затем выломали решетки с окон первого этажа.

Камеры видеонаблюдения зафиксировала двух человек, они скрылись с места происшествия. Район оцеплен полицией и машинами скорой помощи.
 
 
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Из сокровищницы саксонских королей «Зеленый свод» в Дрездене были украдены экспонаты общей стоимостью на миллиард евро.
 
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