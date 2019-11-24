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ЧВК Вагнера - наемники под прикрытием

25.11.2019 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жуткое преступление в Сирии садистов-наемников, которые, по данным «Новой газеты», входят в состав «частной военной компании Вагнера» («ЧВК Вагнера»), вызвало широкий отклик среди российской аудитории.

При этом во многих комментариях выражается сомнение, что вопиющий случай будет должным образом расследован в России, а виновные понесут заслуженную кару.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фотографии и видеозапись расправы «вагнеровцев» над пленным сирийцем «шокирующими». С таким определением трудно не согласиться.

Беззащитного человека вначале «обрабатывали» кувалдой, потом ему отрезали голову, а затем, полив бензином, сожгли труп, на котором написали «За ВДВ и разведку». И все это под смешки и сопровождение музыки.

Но вот насчет того, займутся ли российские компетентные органы в обязательном порядке расследованием по факту публикации, представитель Кремля был куда менее определенен. 


По его словам, они сделают это, если «посчитают необходимым». Ранее Песков, комментируя леденящее кровь преступление, сказал, что оно в любом случае не имеет прямого отношения к военной операции России в Сирии.

Директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что это жестокое военное преступление попадает под нормы Женевской конвенции. И здесь, по его мнению, не важно, что оно совершено гражданскими людьми, формально не причастными к Вооруженным силам РФ.

«Это преступление обязательно должно быть расследовано, и у России есть все рычаги для действий в рамках экстерриториального принципа, – добавил он. – Да, преступление совершено за границей, но гражданином России. Поэтому Россия имеет полное право расследовать преступление и наказать виновных в нем».

Вместе с тем правозащитник затруднился сказать, произойдет ли так, как должно: «В России нет права, а есть политика, поэтому все может пойти по любому сценарию. Так что в этом смысле ситуация совершенно неясна».

Однако Сергей Кривенко убежден, чтобы надо добиваться того, чтобы совершенное с особым цинизмом преступление не осталось безнаказанным.

Председатель «Комитета против пыток», член Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин назвал реакцию Дмитрий Пескова на садистское преступление в Сирии «неадекватной». В то же время он затруднился сказать, заинтересованы ли российские власти в раскрытии преступления в силу того, что там «торчат уши» ЧВК Вагнера.

«У Следственного комитета, а в данном случае, очевидно, что именно он должен возбуждать уголовное дело по этому поводу, оснований действовать незамедлительно более чем достаточно, – утверждает он в комментарии «Голосу Америки». – Но у нас следственные органы работают в ручном режиме, причем не очень понятно, кто им отдает команду. Поэтому совершенно невозможно предсказать, будут ли предприняты все необходимые в соответствии с законом меры или нет».


На момент подготовки материала о реакции Следственного комитета России (СКР) в связи с резонансным преступлением ничего известно не было.

Как представляется Игорю Каляпину, перед СКР сформулированы иные приоритеты, на которые необходимо оперативно реагировать: 

«При том, что в уголовном кодексе РФ есть соответствующая статья за наемничество, ЧВК-Вагнера не исчезает с новостной ленты. Понятно, что по ним давно тюрьма плачет. Но СКР бездействует. Хотя вдруг, словно по команде, легко возбуждаются громкие уголовные дела по надуманным поводам, и кого-то привлекают к строжайшей ответственности за бросание пластикового бутылки (в полицейских)».

Это какая-то психологическая аномалия, резюмировал председатель «Комитета против пыток».

В свою очередь, шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов считает реакцию Дмитрия Пескова вполне логичной и предсказуемой. Иначе, на его взгляд, Кремлю пришлось бы, по сути, расписаться в том, что в Сирии в открытую действуют российские наемники, люди так или иначе подотчетные федеральным властям.

«Это что касается политической плоскости проблемы, – подчеркнул он в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки». – С правовой точки зрения, безусловно, необходимо возбудить уголовное дело, поскольку речь идет о гражданах России, совершивших за границей тяжкое преступление с особой жесткостью. Я уж не говорю о том, что сам факт того, что они наемники, делает их уголовными преступниками».

В то же время журналист не думает, что в России возможно полномасштабное и гласное расследование этого преступления. В противном случае, по его мнению, придется называть вещи своими именами, чего власти допустить не могут.

«Сама концепция создания частной военной корпорации, действующей в интересах российских верхов, предполагает существование прокладки между Кремлем и наемниками, – полагает он. – Это делается для того, чтобы избежать ответственности. Поэтому при всяких непредвиденных обстоятельствах наемников всегда выставляют никому не подотчетными лицами, возникающими буквально из ниоткуда».

Хотя де-факто они нередко управляются, например, такой структурой, как ГРУ, заключил шеф-редактор Insider.


Тем временем, как сообщают СМИ, российские журналисты установили личности многих участников злодеяния. Один из них – бывший сотрудник патрульно-постовой службы, уволенный из органов за «аморалку», другой прежде воевал в Чечне, третий вроде бы убит под Дейр-эз-Зором во время авианалета американских ВВС.
 
 
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Жуткое преступление в Сирии садистов-наемников, которые, по данным «Новой газеты», входят в состав «частной военной компании Вагнера» («ЧВК Вагнера»), вызвало...
 
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