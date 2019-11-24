Места для инвалидов: кто может парковать свои автомобили?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Мы нередко сталкиваемся с тем, как водители без каких-либо физических или психических особенностей занимают на стоянках места, специально отведенные для людей, относящихся по закону к группе «инвалиды». Часто бывает такая ситуация, когда на парковках все места заняты, особенно у крупных магазинов, торговых центров. А если и встречаются свободные, то они – для инвалидов. И многие автомобилисты, сознательно игнорируя ПДД и моральные принципы, занимают эти места. Кто имеет право там парковаться? И что будет, если автомобиль оставит водитель, не имеющий никакого отношения к такой категории лиц?

Парковать автомобиль в месте, обозначенном знаком 7.17, имеют право инвалиды I и II групп, а также лица, осуществляющие их перевозку. Инвалиды III группы и лица, которые их перевозят, вправе парковаться на таких местах и использовать соответствующую наклейку лишь при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата. Но при этом надо иметь в виду: сама по себе наклейка не дает право парковаться в местах для инвалидов. Она лишь служит опознавательным знаком для ГАИ и других участников движения. Парковка в зоне действия знака 7.17 разрешена только, если в машине находится инвалид с соответствующими медицинскими показаниями, имеющий при себе удостоверение инвалида. Если, скажем, водитель (не инвалид) перевозит инвалида, он может там парковаться. Но когда не инвалид едет в машине один или перевозит пассажиров – не инвалидов, парковаться там ему уже нельзя, и никакая наклейка здесь ничего не решает.

Сотрудниками ГАИ постоянно проводятся рейдовые мероприятию по контролю за соблюдением правил остановки, стоянки транспортных средств на местах, предназначенных для инвалидов.

В соответствии с ПДД парковка на местах для инвалидов разрешена только в случае наличия соответствующей наклейки на автомобиле. В противном случае водитель может быть привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.18.22 КоАП «Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов», за что нарушителю грозит штраф – 2 базовые величины. Помимо штрафа, автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку. В таком случае нарушителю придется оплатить расходы по эвакуации, а также каждый день нахождения автомобиля на штрафстоянке.

Уважаемые участники дорожного движения! Уважайте людей с ограниченными возможностями и соблюдайте Правила дорожного движения!

Начальник Ганцевичского ОДО МВД Республики Беларусь майор милиции

В.А. Курилик

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