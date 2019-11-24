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Над девочкой подшучивали в школе, а она оказалась умнее Эйнштейна

25.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Над девочкой подшучивали в школе, а она оказалась умнее Эйнштейна

Девочка мечтает в будущем стать астронавтом.

Восьмилетняя девочка Ахара Перес из Мексики стала объектом насмешек со стороны своих сверстников, однако никто из них не знал, что малышка обладает невероятными умственными способностями.

Школьнице еще нет десяти лет, но ее уровень интеллекта превысил отметку в 162 пункта, когда у Эйнштейна IQ был 160. Родители не подозревали, что их ребенка ждет великое будущее. В восьмилетнюю Адхару мало кто верил, особенно после того, как ей диагностировали синдром Аспергера.

Малышке было трудно общаться с другими детьми, из-за чего она постоянно становилась объектом насмешек. В какой-то момент девочка потеряла интерес к учебе и отказывалась идти в школу.

Родители Ахары поняли, что их «маленькому гению» не место в обычной школе и стали искать более специализированное учебное заведение. У них получилось и девочке удалось к пяти годам завершить программу начальной школы, в шесть она уже успешно сдала экзамены из средней, а в восемь лет закончила старшую школу.

Теперь маленькая Ахара Перес получает две степени онлайн: одну — в области промышленной инженерии, другую — по системотехнике. Родители планирует привезти малышку в США, чтобы она попробовала свои сил и попыталась поступить в Университет Аризоны, где всегда мечтала учиться астрофизике. Ребенок мечтает в будущем стать астронавтом.

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Девочка мечтает в будущем стать астронавтом. Восьмилетняя девочка Ахара Перес из Мексики стала объектом насмешек со стороны своих сверстников, однако никто из них...
 
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