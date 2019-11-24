А действительно ли он так заметен?

Источник материала: Вороновская газета





О том, что использование световозвращающего элемента в темное время суток уменьшает риск наезда на пешехода, многие водители убеждались не раз, наблюдая на участках автодорог и улиц населенных пунктов пеших участников дорожного движения, обозначенных «фликерами».

22.11.2019, в рамках проведения в республике информационной программы «Время стать заметным!», в условиях темного времени суток сотрудники отделения ГАИ Вороновского РОВД выехали на автодорогу Вороново – Полецкишки, не оборудованную наружным уличным освещением, с целью установить, действительно ли световозвращающий элемент так хорошо виден для водителя, как это озвучено в сети Интернет и руководствах по использованию СВЭ. В ходе проведенного эксперимента установлено, что использование световозвращающей ленты на руке, дает возможность водителю, при использовании в автомобиле ближнего света фар, определить наличие на проезжей части пешехода на расстоянии не менее 140 метров, дальнего — 450 и более. «Обозначение» пешехода жилетом повышенной видимости, в 1,5 раза увеличивает вышеуказанное расстояние. Силуэт пешехода, никоим образом себя не обозначившего, виден лишь на участке автодороги, освещенном фарами автомобиля. И это лишь при условии отсутствия встречных транспортных средств.

Не устанем повторять, что в настоящее время нет более безопасного способа для пешехода обезопасить себя на дороге в темное время суток, чем использование световозвращающих элементов.

Позаботься о безопасности, лишней она не бывает! Дай шанс себе и водителю!

Сергей Маковик,

начальник ОГАИ Вороновского РОВД.