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А действительно ли он так заметен?

25.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

А действительно ли он так заметен?

О том, что использование световозвращающего элемента в темное время суток уменьшает риск наезда на пешехода, многие водители убеждались не раз, наблюдая на участках автодорог и улиц населенных пунктов пеших участников дорожного движения, обозначенных «фликерами».

22.11.2019, в рамках проведения в республике информационной программы «Время стать заметным!», в условиях темного времени суток сотрудники отделения ГАИ Вороновского РОВД выехали на  автодорогу  Вороново – Полецкишки, не оборудованную наружным уличным освещением, с целью установить, действительно ли световозвращающий элемент так хорошо виден для водителя, как это озвучено в сети Интернет и руководствах по использованию СВЭ. В ходе проведенного эксперимента установлено, что использование световозвращающей ленты на руке, дает возможность   водителю, при использовании в автомобиле ближнего света фар, определить наличие на проезжей части пешехода на расстоянии не менее 140 метров, дальнего — 450 и более. «Обозначение» пешехода жилетом повышенной видимости, в 1,5 раза увеличивает вышеуказанное расстояние. Силуэт пешехода, никоим образом себя не обозначившего, виден лишь  на участке автодороги, освещенном фарами автомобиля. И это лишь при условии отсутствия встречных транспортных средств.   

         Не устанем повторять, что в настоящее время нет более безопасного способа для пешехода обезопасить себя на дороге в темное время суток, чем использование световозвращающих элементов.

         Позаботься о безопасности, лишней она не бывает! Дай шанс себе и водителю!

Сергей Маковик,

начальник ОГАИ Вороновского РОВД.

 
 
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О том, что использование световозвращающего элемента в темное время суток уменьшает риск наезда на пешехода, многие водители убеждались не раз, наблюдая на...
 
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