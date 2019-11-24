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Делегация из Таджикистана посетила сегодня Слуцкий мясокомбинат

25.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Делегация из Таджикистана посетила сегодня Слуцкий мясокомбинат

Делегация из Таджикистана посетила Слуцк 25 ноября в рамках визита в Минскую область. Встречал гостей председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский, сообщает «Слуцкий край».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь, председатель исполнительного органа государственной власти Согдийской области Таджикистана, руководители некоторых районов Согдийской области, руководители предприятий и бизнесмены побывали на Слуцком мясокомбинате.

Делегация из Таджикистана посетила сегодня Слуцкий мясокомбинат

Делегация из Таджикистана посетила сегодня Слуцкий мясокомбинат

Уточняется, что подробности о визите будут опубликованы позже.

 
 
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Делегация из Таджикистана посетила Слуцк 25 ноября в рамках визита в Минскую область. Встречал гостей председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский,...
 
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